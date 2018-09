Le président congolais, Denis Sassou Nguesso : La coopération est « sur la bonne voie »

La coopération sino-africaine est «sur la bonne voie», quoi qu'«en disent certaines critiques», assure le président congolais, Denis Sassou Nguesso, dans une interview accordée l'agence Chine nouvelle, à la veille du sommet 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), prévu les 3 et 4 septembre à Pékin. «Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie, pas seulement le Congo, mais toute l'Afrique. Je suis confiant quant à cette coopération qui existe entre l'Afrique et la Chine», dit le président congolais.

«Nous pensons que nous allons travailler pour développer cette coopération. La population congolaise, qui est témoin de ces évolutions, la salue et souhaite son développement», a-t-il poursuivi. Quant au thème de l'édition 2018 du FCSA, «Chine et Afrique : vers une communauté de destin encore plus solide via une coopération gagnant-gagnant», il y voit une «grande idée». Dans la mondialisation actuelle, «il y a des défis importants que nous devons relever ensemble, à savoir le terrorisme, l'insécurité et le changement climatique, etc.

Ce sont des situations qui sont liées et qui touchent tous les peuples du monde à la fois», observe le président congolais. «Donc, je pense qu'un sommet qui réunit la Chine et l'Afrique, c'est déjà un maillon important de ce projet qui devrait faire que les peuples du monde se mettent ensemble, conjuguent leurs efforts ensemble pour relever ces défis».