Lutte antiterroriste : 13 redditions au mois d’août

La lutte antiterroriste se poursuit sans relâche, et les forces de l’Armée nationale populaire ne ménagent aucunement leurs efforts pour venir à bout des groupes terroristes.

Le bilan de ce mois d’août est en effet révélateur de la «qualité» des opérations menées sur le terrain et confirme encore une fois «l'efficacité» de la stratégie «clairvoyante» adoptée par le Haut Commandement de l'ANP à travers les différentes démarches et initiatives visant à «extirper» le fléau du terrorisme dans notre pays.

Le décompte final du mois dernier fait état de l’arrestation à Bordj Badji Mokhtar (Adrar) de deux terroristes qui étaient activement recherchés et de deux éléments de soutien aux groupes terroristes ainsi que de deux autres à Blida et Constantine. Et surtout, on compte 13 redditions parmi lesquelles, figure notamment un dangereux terroriste, en possession d'un fusil-mitrailleur de type FM, d'un chargeur de munitions garni, d'un pistolet-mitrailleur de type kalachnikov et de 250 balles de différents calibres d'armes et de munitions. Il est considéré comme l'un des responsables des groupes criminels dans le Sahel, ayant rallié les groupes terroristes activant dans cette région en 2006 et en étant l'un des responsables les plus en vue de ces groupes. «Cette opération vient s'ajouter au bilan des résultats positifs réalisés dans le cadre de la lutte antiterroriste et confirmer l'efficience des différentes approches visant l'éradication du fléau du terrorisme de notre pays», avait indiqué le ministère de la Défense nationale. Du coup, le nombre des redditions enregistrées depuis le début de cette année s’approche de 100, si on sait qu’au premier semestre de 2018, ils étaient 66 terroristes à avoir rendu les armes. Et avec la tendance qui s’est poursuivie en juillet et août, l’on n’est donc pas loin d’un nombre à trois chiffres. Les terroristes qui se sont rendus le mois dernier, tous à Tamanrasset, ne sont pas venus les mains vides. 10 pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Simonov et 9 chargeurs ont été à ce sujet récupérés.

A noter par ailleurs que six cadavres de terroristes, abattus lors de l’opération menée à la fin du mois de juillet, à Azzaba (Skikda), ont été identifiés. Pour revenir à la saisie des armes, les statistiques du MDN indiquent la récupération d’un nombre important de pièces dans des opérations distinctes menées essentiellement près de la bande frontalière algéro-malienne, au niveau du Secteur opérationnel de la 6e Région militaire, à Bordj Badji Mokhtar et ce, grâce à l’exploitation de renseignements précieux. Cinq caches d’armes et de munitions ont été découvertes sur les lieux en l’espace d’un mois.

En outre, on compte la destruction de 13 bombes de confection artisanale à Tipasa, Ain Defla, Médéa et Skikda et de 3 caches d’armes à Ain Defla, ainsi que de 6 abris pour terroristes à Boumerdès, à Aïn Defla et Médéa contenant 1 fusil semi-automatique de type Simonov et un pistolet automatique. 12 casemates pour groupes terroristes ont été également détruites à Aïn Defla, Médéa et Skikda.

Hier, deux terroristes, en possession de deux pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et de deux chargeurs de munitions garnis, se sont rendus à Tamanrasset.

Il s’agit en l'occurrence du dénommé Abdallah Klaghlagh dit ‘‘Yaakoub Hassen’’ et de Ali Ould Badi Klaghlagh dit ‘‘Saad’’, précise la même source. «Les deux terroristes, qui avaient rallié les groupes terroristes en 2010, étaient en possession de 2 pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov et de 2 chargeurs de munitions garnis».

S. A. M.