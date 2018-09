Choléra, Blida : la maladie circonscrite dans 3 communes

L’épidémie de choléra, apparue dernièrement à Blida et dans nombre de wilayas du pays, est actuellement circonscrite au niveau de trois communes sur un total de 15 initialement touchées, a-t-on appris hier auprès de la wilaya. Il s’agit des communes de Blida, Ben Khelil et Bouâarfa dont des malades, accueillis au niveau de l’hôpital de Boufarik, spécialisé dans les malades infectieuses, sont toujours en isolement, sur un total initial de 15 communes des 25 que compte la wilaya de Blida, selon les données fournies au cours de la rencontre ayant réunie les membres de la Commission nationale de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), avec les autorités de la wilaya, des élus locaux et les bureaux d’hygiène de Blida.

Dans son allocution à l’occasion, le wali, Mustapha Layadhi, a assuré que la «situation est stabilisée et maîtrisée», signalant une baisse constante dans les cas d’atteinte qui sont pris en charge, au moment où les cas suspects sont libérés immédiatement après confirmation de leur bon état de santé après analyses. Le wali a exposé, en outre, les différentes mesures d’urgence décidées dès l’apparition des premiers cas suspectés d’atteinte par cette maladie, au même titre que des mesures toujours en cours en vue de déterminer leur origine. Il a insisté, entre autres, sur l’impératif de préservation de l’hygiène du milieu et de la poursuite des campagnes de ramassage des ordures. Quant à M. Bertima, président de la Commission nationale de lutte contre les maladies à transmission hydrique (MTH), il a fait part d’une action en cours au sein de ladite commission, présidée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, en vue de la «réactivation des bureaux d’hygiène communaux», à travers, a-t-il dit, «un projet d’amendement du décret (daté de 1987), encadrant ces bureaux». Selon le responsable, la Commission, englobant des représentants de nombreux ministères concernés, aux côtés des commissions opérationnelles locales, s’attellera à la collecte de toutes les propositions et doléances des bureaux d’hygiène communaux de toutes les wilayas du pays, en vue de leur examen à l’effet de revoir leur méthode de travail et de les réactiver (bureaux d’hygiène), est-il signalé. Les élus locaux et les chargés des bureaux d’hygiène communaux de Blida ont saisi cette opportunité pour exposer une quinzaine de doléances axées principalement sur leur renforcement en matériel nécessaire pour leur travail, outre la mise en place d’un programme de formation au profit des ressources humaines de ces bureaux.