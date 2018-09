Conjoncture : Maintenir le cap

Même si le pays a été préservé d’une crise frontale, et ce grâce aux différentes mesures d’urgence décidées par le gouvernement, l’État se voit plus que jamais appelé à poursuivre les efforts en matière de maîtrise des effets de la contraction de ses ressources. Une orientation d’ailleurs consacrée dans le projet de loi de finances pour 2019, qui anticipe des tensions sur les réserves de changes de l’Algérie, ces dernières devant se resserrer à 62 milliards de dollars à fin 2019, 62,4 milliards en 2020 et à 33,8 milliards de dollars à fin 2021, selon les prévisions préliminaires. Une décroissance accentuée par la faiblesse des recettes des ventes d’hydrocarbures qui devraient se situer à 33,2 milliards de dollars en 2019, 34,5 milliards en 2020 et à 35,2 milliards de dollars en 2021. Aussi, faut-il retenir que les hydrocarbures représentent plus de 93% du montant global des ventes algériennes à l’étranger. Des niveaux qui sont loin des performances d’avant la crise et qui ont lourdement pesé sur les équilibres budgétaires du pays. L’autre élément qui intervient dans le mouvement des réserves réside dans les difficultés à maîtriser les flux des importations de marchandises qui devraient atteindre 44 milliards de dollars, en 2019, et cela en dépit des mesures prises par le gouvernement pour les réduire. Une cadence qui devrait se maintenir en 2020 et 2021 avec un relatif recul, soit 42,9 milliards de dollars en 2020 et 41,8 milliards pour 2021. Par conséquent, «sans une réorientation de la politique socio-économique», et au vu de toutes ces prévisions de l’avant-projet de loi de finances pour 2019, «il y a risque de retour au FMI 2021/2022, avec des incidences dramatiques à la fois économiques, sociales, politiques, voire sécuritaires, sauf miracle d’un cours de baril de 100 dollars et d’un redressement du cours du gaz naturel en baisse sur le marché libre», avertit le professeur Abderrahmane Mebtoul. En fait, les tendances sur l’évolution des niveaux des réserves de changes telles que prévues sont préoccupantes, tant pour le gouvernement que pour le citoyen. En fait, la persistance aux niveaux actuels des cours du pétrole pourrait rapidement fragiliser la résilience du pays, au plan macroéconomique que sur le front interne, d’autant plus que ses revenus restent étroitement liés au prix du pétrole et que le niveau des importations, de biens et services notamment, demeure encore élevé, générant une tension supplémentaire sur les équilibres de la balance des paiements sur le moyen terme, et, en définitive, sur ses réserves de changes. La crise économique nous interpelle, par conséquent, «pour bien fixer notre choix des meilleurs voies et moyens de réaliser l’essor de notre économie», affirmait le Président de la République, à l’occasion de la célébration du double anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs algériens et de la nationalisation des hydrocarbures. Un choix dicté par «la nécessité de sortir de la dépendance de notre économie des revenus des hydrocarbures et diversifier nos sources de revenus, en créant de la richesse», tout en préservant notre «notre autonomie de décision et nos équilibres sociaux», avait insisté le Chef de l’État. Aussi, l’initiative de rationalisation de la dépense publique, comme première étape, devait répondre à l’objectif qui consiste à retrouver graduellement «l’équilibre des comptes, mais également pour réduire la pression sur les ressources externes en agissant de façon ordonnée sur le niveau général des importations de biens et services». Une démarche qui sera accompagnée d’un programme de réformes structurelles destiné à transformer progressivement l’économie nationale et amorcer le processus de diversification des exportations et de pérennisation de la croissance, devait insister le Chef de l’État.

D. Akila