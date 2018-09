16 partis politiques réunis hier au siège du FLN : Pour un front populaire solide

Le SG du FLN, Djamel Ould-Abbès, a reçu, hier au siège de son parti, les représentants du groupe de 15 partis politiques ayant annoncé, il y a trois semaines, l’initiative de «La continuité pour la stabilité et la réforme» depuis le siège de l'Alliance nationale républicaine (ANR).

Les partis œuvrent à initier une collaboration qui a pour objectif la construction d’un front populaire solide, selon M. Djamel Ouled Abbès et de M. Belkacem Sahli, SG de l’ANR et coordinateur du groupe des 15. «Pour les élections présidentielles, les Algériens ont tranchés», déclare M. Ouled Abbès qui explique que cette consultation devrait «asseoir les premières bases les premier jalons d’une action politique collective devant consolider le front populaire tel que voulu par le Président de la République lors de son dernier message adressé à la nation à l’occasion de la journée du Moudjahid, le 20 août dernier.

Il a ajouté que «d'autres rencontres devraient pouvoir se tenir et regrouperont au moins dix-sept partis et une vingtaine d’associations de la société civile ayant choisi de soutenir l’appel du FLN du 17 mars dernier au Président de la République pour briguer un autre mandat». Il a annoncé une prochaine rencontre avec les dirigeants du RND et du parti TAJ ainsi que toutes les forces qui s’inscrivent dans la démarche que soutient son parti.

M. Ould Abbès a tenu à préciser que le soutien qu’exprime le FLN au Président «vise à consolider les réalisations et acquis enregistrés pendant deux décennies».

Le président de l’ANR, Belkacem Sahli a expliqué que «la démarche politique de tous les partis regroupés autour de l’initiative «La continuité pour la stabilité et la réforme» qui ont choisi d’adhérer à l’initiative du FLN est une approche collaborative et non concurrentielle». Il ajoute «que l’action politique de nos partis s’appuie sur une démarche échelonnée et progressive et que c’est à l’issue de différentes consultations que nous avons décidé de lancer notre initiative dans le cadre de celle du FLN».

M. Sahli a mentionné que le groupe des quinze partis ayant lancé ensemble l’initiative ont trouvé dans l’appel du FLN pour la continuité «un espace d’expression de notre volonté politique pour un front populaire solide». Le SG de l’ANR a précisé que «le groupe de 15 veut, à travers cette rencontre avec le FLN, montrer son ouverture à tous les segments de la société pour une réflexion visant l’obtention d’un large consensus ouvrant la voie à une rencontre inclusive pour le lancement officiel de l’initiative du front populaire».

Dans ce contexte, le SG du FLN indique que la construction «d’un front populaire solide est un rempart qui permet d’écarter les menaces qui visent à secouer la stabilité des institutions du pays et de repousser les manouvres politiques cyniques pour discréditer le climat de paix et de sécurité dont jouit notre pays». Les formations politiques réunies hier, au siège du FLN, ont réitéré leur appui au Président de la République et «leur soutien sans équivoque pour la conduite du pays», est-il dans la déclaration finale à l’issue de la rencontre.

Enfin, il a été signalé la préparation d’un projet d’une plateforme collective pour une action concertée.

Tahar Kaidi