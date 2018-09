Langue amazighe à Blida : Généralisation de l’enseignement à 4 nouvelles écoles

La nouvelle rentrée scolaire à Blida verra la généralisation de l’enseignement de la langue amazighe à quatre nouvelles écoles primaires, portant ainsi à 16 le nombre d’établissements enseignant cette langue dans la wilaya, a-t-on appris de la directrice locale de l’éducation, Ghenima Ait Brahim. «L’enseignement de tamazight, profitant à quelque 2.911 élèves à Blida, sera généralisé à quatre nouvelles écoles primaires, durant cette année scolaire 2018/2019», a indiqué Mme Ait Brahim dans son intervention lors d'une réunion présidée par le wali, Mustapha Layadhi, à laquelle ont pris part les directeurs des écoles primaires et les présidents des communes, en perspective de la prochaine rentrée.

La responsable a signalé le recrutement, à cet effet, de huit nouveaux enseignants en tamazight, ayant bénéficié d’une formation théorique et appliquée à Tizi-Ouzou. Quelque 287.403 élèves, dont 29.459 inscrits en première année primaire, rejoindront les bancs des écoles à Blida mercredi prochain, a indiqué, par ailleurs, Mme Ait Brahim, signalant la réception programmée, au titre de cette rentrée, d’une dizaine de nouvelles écoles primaires, dont « une grande contribution est attendue dans la réduction de la surcharge enregistrée au niveau des classes de ce cycle », a-t-elle estimé. Dans son intervention, à l’occasion, M. Layadhi a instruit de l’ouverture impérative, cette année, de toutes les cantines scolaires (au nombre de 191) qui étaient fermées durant l’année scolaire écoulée pour cause de manque de main-d’œuvre, ceci d’autant plus, a-t-il dit, que 710 nouveaux employés, entre cuisiniers et agents d’entretien, ont été recrutés à cet effet, en vue de garantir des plats chauds à l’ensemble des élèves, durant l’hiver notamment. Quatre nouvelles cantines sont attendues à la réception, pour cette nouvelle rentrée, portant ainsi à plus de 80.000 le nombre d’élèves qui bénéficieront de la restauration scolaire, selon le même responsable. L’opportunité a donné lieu à l’examen des mesures préventives entreprises en vue d’endiguer l’épidémie du choléra et d’empêcher sa propagation parmi les élèves. Le premier cours, de cette année, sera consacré aux mesures susceptibles d’être appliquées pour éviter d’être contaminé par cette épidémie, est-il signalé. Les autres mesures consistent en la décontamination régulière des classes, des cantines, des réservoirs d’eau et des sanitaires, tout en obligeant les élèves à se laver les mains à l’entrée des classes et de la cantine. Des dépliants expliquant les causes de cette épidémie et les moyens de la prévenir seront également distribués aux élèves.