Formation professionnelle : Plus de 7.120 postes à Adrar

Pas moins de 7.124 postes, tous modes de formation confondus, seront offerts à la prochaine rentrée de la formation professionnelle (session de septembre), dans la wilaya d'Adrar, a-t-on indiqué hier à la direction de la Formation et de l'Enseignement Professionnels (DFEP). Ces postes se répartissent sur les modes de formation résidentielle avec 1.665 places, l'apprentissage (2.439 postes) la formation en milieu rural (575 places), les cours du soir (400 postes), la formation passerelle (90) et 1.035 pour la formation des femmes au foyer, a-t-on détaillé. Il s'agit également de 660 postes destinés à la formation qualifiante, en plus de 230 autres pour les établissements de formation agréés, et la formation des pensionnaires de l'établissement pénitentiaire (30 postes). Un total de 132 spécialités de formation est retenu dans la nomenclature de formation dont 13 nouvelles spécialités dans les filières de formation dispensées scindées en 21 branches professionnelles.

Ces nouvelles spécialités consistent entre autres en la restauration des sites archéologiques et monuments versées «art, culture et patrimoine'», la menuiserie métallique, aluminium notamment, et l'industrie plastique, la sériculture, et l'élevage équin. Elles concernent aussi la formation de technicien en industrie pétrolière, forage, réalisation des plates-formes pour travaux pétroliers, l'hôtellerie, installation et maintenance des moteurs pneumatiques.

Appelées à répondre aux besoins du marché local en main-d'œuvre qualifiée et promouvoir les opportunités de formation, ces spécialités ont été retenues en priorité de développement local, notamment l'agriculture, la maçonnerie, bâtiment et travaux publics, l'électricité, l'électronique, l'hôtellerie, le tourisme et l'artisanat, a révélé la DFEP.