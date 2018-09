El-Oued : 11 structures pédagogiques

Pas moins de onze nouveaux établissements pédagogiques, tous cycles confondus, et six cantines scolaires seront mises en exploitation dès le début de la prochaine rentrée scolaire 2018/2019 dans la wilaya d’El Oued, ont indiqué les services de la wilaya.

Il s’agit de la réception de huit groupements scolaires du cycle primaire, deux collèges d’enseignement moyen (CEM), et un lycée, répartis à travers les régions de la wilaya, selon la même source. Le secteur de l’éducation sera également conforté par l’ouverture de six cantines scolaires et huit demi-pensions réparties entre les deux paliers moyens et secondaires au titre du programme national visant la généralisation des prestations des cantines scolaires aux profit des élèves scolarisés. Un programme de réhabilitation des établissements scolaires, tous paliers confondus, avait été lancé aussi dans le cadre des préparatifs de la nouvelle rentrée scolaire, dans l’objectif d’assurer de meilleures conditions de scolarisation. La réalisation de ces nouvelles structures éducatives s’inscrit dans le cadre des efforts consentis pour remédier au déficit enregistré en la matière dans quelques régions de la wilaya, le rapprochement des établissements scolaires des élèves notamment ceux des régions enclavées, et également réduire le phénomène de la surcharge des classes. Le programme de réhabilitation des établissements scolaires se poursuivra en vue de toucher l’ensemble des écoles qui enregistrent de forte détérioration de leurs différentes infrastructures.

Des opérations sont également projetées pour la réalisation de nouvelles structures éducatives à travers le territoire de la wilaya, ont fait savoir les mêmes services.