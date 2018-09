Office national des publications scolaires : Les manuels disponibles dans les 48 wilayas

«Les nouveaux livres scolaires destinés aux élèves des classes de cinquième année primaire et de quatrième année moyenne seront distribués à partir de la prochaine année scolaire 2019/2020», a fait savoir le directeur de l’Office national des publications scolaires (ONPS). M. Ibrahim Atoui a également indiqué qu’il a été procédé par ailleurs à la correction des erreurs contenues dans certains manuels de la 2e génération des programmes des deuxième et troisième années secondaires. Tous ces livres ont été revus, améliorés et imprimés dans une nouvelle version avant d’être acheminés vers plus de 28.000 établissements d'enseignement pour être distribués dès le 31 mai dernier. Il faut dire ici que ces derniers temps, les préparatifs de la rentrée se font de plus en plus tôt, d’année en année, et avec une efficacité optimale.

En effet, les manuels scolaires ont été disponibles cette année sur l’ensemble du territoire national, dès la fin du mois de mai dernier, soit bien, avant la fin de l'année scolaire, comme mis en exergue d’ailleurs par le directeur de l’ONPS. Ainsi et depuis cette date, les élèves des trois paliers scolaires pouvaient déjà se procurer les manuels scolaires au niveau de leurs établissements respectifs. Cela dit, «ceux qui ne l'ont pas encore fait, peuvent toujours les acheter aussi bien au niveau de leurs établissements que lors des différentes foires de vente des livres organisées à travers les wilayas», a précisé M. Atoui lors de son passage sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale. La vente du manuel scolaire se fait également au niveau des points de vente relevant de l’ONPS et autres librairies agréées par l’Office.

L’autre remarque importante à mettre en relief c’est qu’en tout et pour tout, plus de 75 millions de livres scolaires ont été édités par l’ONPS pour les besoins de l’année scolaire 2018-2019 devant débuter mercredi prochain. Aussi et dans l’objectif de répondre au mieux aux besoins des élèves malvoyants inscrits dans les trois paliers de l'enseignement scolaire, l’ONPS a imprimé pour cette rentrée, plus de 18.000 livres en braille. Selon les chiffres communiqués récemment par l’Association des parents d’élèves, la distribution gratuite des livres, concerne cette année près de 4 millions d’élèves, tous paliers confondus.

L’on notera aussi que «les élèves qui perçoivent la prime de solidarité sont les mêmes qui bénéficieront de la gratuité des livres». En fait, et pour ce qui concerne la gratuité des livres scolaires pour certaines catégories, ce sont les mêmes mesures adoptées l’année dernière qui seront appliquées cette année encore pour déterminer les bénéficiaires.

En somme, cette nouvelle rentrée ne connaîtra aucune pénurie de livres scolaires et les prix seront les même que ceux appliqués durant l’année écoulée. Il est bon de savoir que pas moins de 30 nouveaux manuels scolaires et 6 cahiers d’exercice ont été mis à la disposition des élèves du 2e palier des cycles primaires et moyen (2e et 4e années du primaire et 2e et 4e années du moyen), depuis 2016, en vue de parachever les améliorations des programmes scolaires. Les nouveaux manuels scolaires prennent en compte «la dimension nationale algérienne dans l’objectif d’inculquer les valeurs du nationalisme aux générations montantes».

Toutes ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la refonte pédagogique aux fins de «renforcer la maîtrise des langages fondamentaux et faire acquérir à l’apprenant les compétences à même de lui permettre d’être compétitif et d’évoluer sans complexe en ce 3e millénaire».

Soraya Guemmouri