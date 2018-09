Cantines scolaires : Le personnel renforcé

Un total de 1.200 nouveaux postes d'emploi destinés au renforcement du personnel de restauration dans les cantines scolaires a été affecté au bénéfice de la wilaya de Constantine, au titre de la rentrée scolaire 2018-2019, a annoncé le directeur local de l'éducation, Mohamed Bouhali.

Ces postes budgétaires ont été accordés conformément aux instructions du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et visent l'amélioration de la qualité de service de ces structures de restauration, a indiqué le responsable à l'APS. Pas moins de 975 postes seront créés dans le cadre du Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) et des contrats d'intégration professionnelle gérés par l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), tandis que le reste, soit 225 postes, sont inscrits au titre des dispositifs relevant de la direction de l'Action sociale (DAS), a-t-il détaillé. Des agents de restauration et de gestion des cantines sont recrutés dans le cadre de ce renforcement, a fait savoir M. Bouhali, soulignant que d'autres postes nécessitent un diplôme des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, à l'instar de cuisiniers, aide-cuisiniers, agents de nettoyage, ainsi que des profils en plomberie, climatisation, entretien et peinture. Ce renforcement du personnel de restauration ambitionne l'amélioration des prestations de service et la généralisation des repas chauds ainsi que l'amélioration des conditions de scolarisation des élèves du cycle primaire. La wilaya de Constantine compte actuellement 396 écoles primaires, dont 342 disposent de cantines scolaires, ont signalé des responsables locaux de ce secteur. Par ailleurs, pas moins de 959 contrats de travail sont réservés au titre du Dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (DAIP) dans la wilaya de Relizane, en vue d'assurer la gestion des cantines scolaires et la surveillance dans les écoles primaires à partir de la rentrée scolaire 2018-2019, a révélé l'Agence de wilaya de l'emploi (AWEM). «L'agence a procédé dernièrement à l'accueil des dossiers de ceux désirant obtenir ces contrats via les agences locales de l'emploi des dairas de Mazouna, Ammi Moussa, Oued Rhiou et Relizane», a indiqué le chargé d'information à l'AWEM, Abdelkader Douis.

Ces nouveaux postes sont destinés aux jeunes chômeurs détenteurs de qualification en spécialités de chefs cuisiniers, cuisiniers, assistants, agents de nettoyage, notamment les diplômés des établissements de formation professionnelle, a-t-il précisé. Les contrats de travail temporaires de gestion des cantines scolaires seront répartis à travers les 38 communes pour assurer des repas au profit des élèves au niveau de 457 établissements du cycle primaire. Pour rappel, une réunion de concertation s'est tenue la semaine dernière présidée par le secrétaire général de la wilaya pour donner des instructions aux communes de concert avec les agences locales de l'emploi, afin d'accélérer les procédures liées aux postes avant la prochaine rentrée scolaire et la coordination avec les centres et instituts de formation professionnelle en vue du recrutement des stagiaires concernés.