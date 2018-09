M. Mohamed Aïssa, invité de notre forum : : « meilleure saison du Hadj depuis 2014 »

Le président de la république refuse que la Grande Mosquée d’Alger porte son nom.

Même si le bilan définitif de la saison hadj 2018 n’a pas encore été établi, le ministre des Affaires religieuses se dit satisfait et la considère comme la meilleure depuis les réformes entamées en 2014. Mohamed Aïssa, invité, hier, de notre Forum, a reconnu, par ailleurs, les défaillances de certaines agences privées qui n’ont pas respecté le cahier des charges. D’autres sujets ont été abordés par le ministre, à l’image de l’état d’avancement des travaux de la grande Mosquée d’Alger.

L’évaluation complète de la saison Hadj est finalisée après le retour du dernier pèlerin algérien. suivie par la présentation du rapport final au Premier ministre. Mais, déjà, au ministère des Affaires religieuses et des Waqfs, on parle de saison réussie comparativement aux éditions précédentes. Le secret réside dans l’application des réformes décidées en 2014. C’est l’intime conviction de Mohamed Aïssa, qui reconnaît que s’il faut apporter des améliorations, c’est au niveau de l’hébergement des hadjis à Minaa. La réflexion a été entamée, et la proposition soumise aux autorités saoudiennes. A propos des critères de mesure de la réussite de la saison, ce n’est sûrement pas le nombre de décès parmi les pèlerins. Cette année on parle de 20 décès, dont la principale cause est l’arrêt cardiaque. Le plus âgé des pèlerins décédés était âgé de 104 ans et le plus jeunes 49 ans. Pour le ministre, les hadjis sont de plus en plus jeunes et respectent les consignes, d’ailleurs, dira-t-il, le nombre de consultations médicales a lui aussi connu une baisse. Le Hadj, ce n’est pas seulement des morts, c’est aussi des naissances. Certes, le fait est exceptionnel, un cas cette année contre deux l’an dernier, mais il a poussé le département de Mohamed Aissa à prendre des mesures rigoureuses. L’année prochaine, les femmes enceintes subiront un contrôle, en plus des documents justifiant l’état de grossesse. La nouveauté, cette année, réside dans l’organisation, pour la première fois, et bien avant le délai fixé à 2019, du Hadj VIP. En terme de chiffres, 200 Algériens ont bénéficié de cette formule, et 1050 de la formule semi-VIP et 200 de services améliorés. Le ministre a reconnu par ailleurs les défaillances de certaines agences privées qui n’ont pas respecté le cahier des charges. A ce propos, notre invité a indiqué que le ministère du Tourisme a été saisi, et ces dernières risquent le retrait de leur agrément. D’autres en revanche seront poursuivies en justice, notamment celles qui ont arnaqué des citoyens leur promettant le « visa moudjamala » délivré par l’ambassade saoudienne. Dans ce sillage, le ministre a attiré l’attention des citoyens sur le fait que ce visa n’est en aucun cas délivré à des agences de voyage. Ce dernier est octroyé uniquement aux personnalités religieuses et autres de ce rang. Au sujet du transport des pèlerins, l’invité du Forum a dénoncé les retards enregistrés par la compagnie privée saoudienne Fly Ness. Si le débat a longuement tourné autour de la saison Hadj, il n’en demeure pas moins qu’une vingtaine de questions ont été posées au ministre au cours de ce forum. En bon orateur, Mohamed Aïssa excelle dans l’art question-réponse.



Pour l’histoire, la mosquée Ketchaoua gardera son nom



A l’aise dans son sens de la répartie, il a apporté beaucoup d’éclaircissements sur des sujets qui aliment les colonnes de la presse nationale. Ainsi, il est formel quand il dit qu’aucun imam n’est impliqué dans ce qui est appelé « l’Affaire Kamel El Boucher ». Le ministre va jusqu’à s’interroger sur la finalité de vouloir ternir l’image des imams. Des démentis ont été apportés, mais certains veulent faire persister le doute. Ce qui fera dire au ministre que la collecte des dons n’est pas la mission de l’imam, mais que celle-ci obéit à une procédure administrative et à un comité. Autre point qui se distingue par les amalgames, est le projet de construction de la Grande Mosquée d’Alger. Cet édifice religieux, qui constituera un centre de rayonnement culturel et religieux, a été conçu dans le but d’en faire l’adresse de l’Algérie moderne, comme la mosquée de Ketchaoua rappelle la présence des Ottomans, et Djamaâ El Kebir les Fatimides, sans plus. D’ailleurs, précise notre invité, le Président de la République refuse que la Mosquée, qui sera réceptionnée au plus tard le premier trimestre 2019, porte son nom. En parlant de nom, le président d’une association culturelle a proposé au ministre le changement du nom de la mosquée Ketchaoua, au vu de sa signification, Mohamed Aïssa estime que ce lieu de culte datant de l’époque ottomane porte des symboles qui peuvent disparaître avec le changement du nom. A ce titre, il rappellera ces 4000 Algériens venus des différents villages d’Algérie défendre la mosquée des griffes du Duc Rovigo qui voulait la transformer en église. Aussi, l’on apprendra que le grand-père de l’artiste Lounis Aït-Menguellet était parmi ces Algériens tués à l’entrée de la mosquée. Notre consœur de l’Expression est quant à elle revenue sur un fait marquant de cet été, à savoir l’organisation de prières pour marquer le refus de spectacles culturels, s’interrogeant sur le rôle du département des Affaires religieuses pour éviter le retour à ce qui a précédé la décennie noire. A juste titre, le ministre dira qu’il a été justement constaté que durant cette période le mal était venu de certains imams bénévoles qui prêchaient un discours haineux. De ce fait, tous les moyens ont été mis en place pour assurer une formation continue au profit des imams, dans le but d’immuniser la mosquée, l’école coranique, et tout espace religieux. Ce sont, entre autres, selon le ministre, les instruments pour parer à toute dérive islamiste ou extrémiste. Quant aux espaces qui relèvent du ministère de l’Intérieur, le ministre prône une prise en charge dans le cadre de la complémentarité entre les deux départements ministériels.

Nora Chergui