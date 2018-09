Algérie - Espagne : Renforcer le partenariat industriel

Le ministre de lIndustrie et des Mines, Youcef Yousfin a fait part hiern de la volonté de l’Algérie de renforcer le partenariat et l’investissement avec l’Espagne notamment dans les secteurs de la chimie, des mines, du cuir et du liège. M. Yousfi, qui recevait l’ambassadeur du Royaume d’Espagne, M. Santiago Cabanas Ansorena, a souligné la nécessité d’organiser des rencontres d’affaires plus fréquentes et plus ciblées afin d’identifier davantage des opportunités de partenariat entre les deux pays.

M. Ansorena a exprimé pour sa part la volonté de son pays à développer des partenariats avec l’Algérie et a affiché l’intérêt des grandes entreprises espagnoles pour le marché algérien.



Entretien avec M. Zaâlane



Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a reçu hier, M. Santiago Cavanas, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de renforcer les relations de coopération entre les deux pays dans le domaine des travaux publics et des transports. Les deux parties se sont félicité de la qualité des relations de coopération qualifiées de "bonnes et fructueuses", notamment dans le domaine des travaux publics et des transports. Ils ont également appelé à élargir et renforcer davantage la coopération bilatérale dans ce domaine.

De son côté, l’ambassadeur a affirmé que son pays s’employait à élargir les relations économiques avec l’Algérie et à renforcer la coopération.