M. Pham Quoc Tru, ambassadeur du Vietnam à Alger : « Des relations d’amitié traditionnelles de longue date »

Pendant les 73 ans passés, depuis la reprise de son indépendance en 1945, le Vietnam a accompli de grandes réalisations dans sa cause de défense de l’indépendance nationale et de développement du pays.

Il a remporté des victoires glorieuses dans les longues guerres contre les colonialistes et les impérialistes. Ces victoires ont encouragé les peuples opprimés dans le monde à se soulever contre le colonialisme et l’impérialisme pour l’indépendance nationale, contribuant ainsi à la mort du colonialisme mondial et ouvrant une nouvelle ère du peuple vietnamien.

De pays féodal ariéré, dominé et divisé par les envahisseurs étrangers, le Vietnam s’est libéré et est devenu un pays indépendant, réunifié avec un État démocratique populaire basé sur la primauté du droit. Après 30 années du Renouveau, l’économie s’est transformée d’une économie planifiée sous-développée en une économie de marché dynamique et ouverte sur le marché interrnational. Le Vietnam a enregistré des progrès remarquables dans son développement économique avec un taux moyen de croissance du PIB de près de 7% par année tout au long de ces 30 années dernières. D’un pays qui était parmi les 40 pays les plus pauvres dans le monde et qui devait importer presque tout avec une forte dépendance de l’aide étrangère, le Vietnam est devenu, aujourd’hui, l'un des premiers pays exportateurs mondiaux et se place parmi les pays à revenu intermédiaire.

Outre le développement économique, le Vietnam a aussi prêté une attention particulière au développement social, par la réduction de la pauvreté, le développement des ressources humaines et de l’éducation-formation et des sciences-technologies, ainsi que la santé et le développement de la culture. Les conditions de vie de la population se sont nettement améliorées. Le Vietnam, selon les statistiques de l’Organisation des Nations unies, se trouve parmi les pays en tête dans la réduction de la pauvreté.

Sur le plan des relations extérieures, le Vietnam poursuit avec persévérence sa politique d'indépendance, de paix, d'amitié avec d'autres pays, de multilatéralisation, de diversification des relations internationales et d'intégration régionale et mondiale.

Le Vietnam est membre de presque toutes les organisations et institutions internationales importantes. Il a établi des relations diplomatiques avec 185 pays, et entretient des relations économiques et commerciales avec plus de 230 pays. Le prestige et la position du Vietnam sur la scène internationale sont de plus en plus renforcés.



Nouvelle impulsion à la coopération bilatérale



Le Vietnam et l’Algérie entretiennent des relations d’amitié traditionnelle de longue date. La coopération entre eux a connu des progrès notables dans certains domaines. Les deux pays ont signé plus de 30 accords jetant la base juridique à la coopération bilatérale dans nombre de domaines. Une commission mixte co-présidée par les ministres des deux pays travaille à coordonner et promouvoir la coopération bilatérale. Lors de sa 11 è session à Alger, l’année dernière, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établisssement des relations diplomatiques entre les deux pays, un grand nombre de mesures ont été décidées par les deux parties dans le but de donner une plus grande impusion à lacoopération bilatérale.

Sur le plan de la coopération politique, outre les échanges de délégations de haut niveau, les deux pays ont procédé à des consultations politiques régulières au niveau vice-ministériel des Affaires étrangères. Ces consultations ont contribué au renforcement de la compréhension mutuelle et de la collaboration des deux pays dans les instances internationales. Les deux pays se sont aussi réservé le statut d’exemption de visa pour leurs citoyens titulaires de passeports diplomatiques et de passeports de service et aussi le statut d’exemption de frais de visa pour leurs citoyens titulaires de passeports ordinaires. Un Groupe d’Amitié avec l’Algérie, composé de députés de l’Assemblée Nationale du Vietnam et l’Association d’Amitié Vietnam-Algérie ont été créés. Du côté algérien, il existe aussi le Groupe d’Amitié avec le Vietnam au sein de l’Assemblée Populaire et l’Association d’Amitié Algerie-Vietnam. Ces groupes et Associations contribuent à renforcer les liens et les échanges entre les parlements et les peuples des deux pays.

Sur le plan économique, les deux pays ont entrepris des investissements de plus d’un milliard de USD dans un projet commun d’exploitation de pétrole au gisement de Bir Seba, dans la wilaya d’Ouargla.

Ce projet a commencé à produire du pétrole en 2015 avec une capacité de 20.000 barils par jour. D’autres investissements visent à doubler la production du projet.

Sur le plan commercial, les échanges ont connu un essor considérable durant ces dernières années. Le volume des exportations vietnamiennes vers l’Algérie a augmenté de 233 millions de USD en 2015 à 271 millions de USD en 2016 et à 281 millions de USD en 2017, ce qui fait que l’Algérie est devenue le 3 è marché importateur des produits vietnamiens en Afrique.

Sur le plan de la main d’oeuvre, depuis plusieurs années, le Vietnam fournit à l’Algérie chaque année des centaines d’ouvriers travaillant dans la contruction. Dans les années à venir, grâce au grand potentiel des deux pays et à leurs excellentes relations politiques ainsi que la volonté des deux gouvernements de hisser leurs relations à un nouvel niveau, la coopération vietnamo-algérienne devrait connaitre un essor plus grand dans divers domaines.

Dans le contexte actuel où le gouvernement algérien procède à des ajustements économiques encourageant les investissements directs étrangers, la coopération éconnomique aura une chance encore plus grande pour se développer.

Le tourisme, la main d’œuvre, la culture et les sports sont aussi les domaines ayant un grand potentiel de coopération. Le développpement des arts martiaux traditionnels vietnamiens en Algérie constitue un pont reliant nos deux peuples. En outre, la richesse et la diversité de nos cultures devraient constituer également un grand avantage pour la coopération culturelle. La coopération entre les collectivités locales des deux pays reste aussi un domaine à exploiter avec des jumelage entre des wilayas algériennes et des provinces vietnamiennes.



Promouvoir les efforts pour développer le partenariat



Malgré un développement notable de la coopération entre nos deux pays dans plusieurs domaines lors de ces dernières années, cette coopération reste encore au dessous du niveau de la relation politique et du potentiel des deux pays. Il leur faudrait des efforts visant à relever les obstacles majeurs à la coopération bilatérale, surtout dans le domaine économique et aussi des mesures nécessaires à prendre afin de promouvoir cette coopération.

Le principal obstacle consiste dans la faiblesse du cadre juridique actuel pour la coopération économique bilatérale : Il s’agit d’abord de hautes barrières tarifaires et d’un grand nombre de mesures non-tarifaires qui sont actuellement appliquée par les gouvernements des deux pays dans leur commerce bilatéral; il s’agit aussi de l’insuffisance de la règlementation bilatérale encourageant et protégeant les investisseurs d’un pays dans l’autre pays et encore du manque d’un mécanisme de règelement efficace des disputes entre les deux parties.

Il faudrait, de plus, des efforts dans le travail d’information auprès de leurs opérateurs économiques pour renforcer les connaissances de ces derniers sur le marché, les opportunités d’affaires et les partenaires potentiels de l’autre pays.

Enfin, il faudrait encore que les deux parties mettent davantage de ressources financières aux programmes et projets de coopération bilatérale.