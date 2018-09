E-gouvernement : Les efforts de l’Algérie soulignés dans un rapport de l’ONU

Les efforts de l’Algérie en matière de développement des infrastructures de télécommunications et des services en ligne ont été soulignés dans un rapport annuel de l’ONU intitulé : "Préparer le gouvernement électronique pour soutenir la transformation vers des sociétés durables et résilientes".

Le rapport onusien présente un classement des Etats en matière de E-gouvernement auquel l’Algérie a enregistré une progression de 20 places, passant de la 150e position en 2016 à la 130e en 2018. Cette progression, qui souligne les efforts de l’Algérie pour suivre le rythme des tendances mondiales en matière de développement technologique, est due principalement à l’évolution positive de deux indices : celui des infrastructures de télécommunications où l’Algérie est passée de la 135e position au niveau mondial à la 102e, soit une progression de 33 positions et celui des services en ligne où elle est passée de la 181e position à la 171e, soit une progression de 10 positions.

Le troisième et dernier indice entrant dans l’établissement du classement, celui du capital humain, na toutefois pas connu de changement, l’Algérie conserve ainsi sa 118e position.