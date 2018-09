Salon international de l’agriculture de Mostaganem : Plus de 50 exposants attendus

Plus de 50 exposants nationaux et étrangers sont attendus à la première édition du salon international d’agriculture «Mosta Expo», prévu du 25 au 27 septembre courant à Mostaganem, a-t-on appris des organisateurs. Cette manifestation aura pour cadre le parc d’attraction et de loisirs «Mosta-Land» de Kharrouba (est de Mostaganem). Elle verra la participation de plus de 50 exposants représentant les secteurs de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Aquaculture et des Ressources en eau et autres créneaux économiques. Outre l'Algérie, cinq pays prendront part à cette édition, en l’occurrence la Tunisie, la France, l’Espagne, la Turquie, la Chine et l’Italie. Ce dernier pays sera l’invité d’honneur de cette édition, a-t-on précisé de même source. «Mosta-Expo» regroupera des producteurs et des opérateurs économiques versés dans les créneaux du machinisme, des engrais, des produits phytosanitaires, de la santé animale, de la transformation et de l’agroalimentaire, des énergies renouvelables en plus des associations professionnelles. En marge de ce Salon, les organisateurs ont prévu des rencontres regroupant des professionnels et des experts pour discuter de diverses problématiques comme «les techniques d’économie de l’eau», «les mécanismes de valorisation des produits agricoles», «l’aquaculture», «la commercialisation et l’exportation». Ce Salon international vise à promouvoir des produits agricoles, encourager les échanges d’expériences entre les participants, faire connaître les nouvelles technologies concernant le secteur et encourager des investisseurs au partenariat dans les domaines de la production, de la distribution, de la commercialisation, des exportations, des industries de transformation et alimentaires.