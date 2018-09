Fièvre aphteuse bovine : Deux foyers signalés à Ghardaïa

Deux foyers de fièvre aphteuse bovine ont été découvertes dans deux localités de la wilaya de Ghardaïa, a-appris l’APS, hier, auprès des responsables de l’inspection vétérinaire relevant de la direction des services agricoles (DSA). Les deux foyers de cette zoonose circonscrits dans les communes d’El Ateuf (35 cas) et Metlili (60 cas) ont été confirmés par le laboratoire régional vétérinaire de Laghouat et toutes les mesures nécessaires de lutte et de prévention «biosécurité» pour contenir la maladie et éviter sa propagation ont été prises par les services vétérinaires en étroites collaboration avec les autorités locales et les éleveurs, a rassuré le responsable de l’inspection vétérinaire par intérim le Dr Ishak Ktila. Ces mesures consistent notamment en la mise sous surveillance des deux exploitations d’élevage bovin et l'interdiction de déplacement des animaux dans les zones circonscrites, le chaulage, le nettoyage et la désinfection des exploitations (locaux et matériel, etc) ainsi que l’interdiction de rassemblement du bétail et l’interdiction de l’utilisation du fumier et son incinération sur les lieux a-t-il ajouté.

«Cette pathologie reste circonscrite dans les deux foyers mis sous surveillance grâce à la mobilisation de l’inspection vétérinaire et des autorités locales», a affirmé ce vétérinaire, précisant que le dispositif préventif de veille sanitaire et d’alerte des zoonoses notamment la fièvre aphteuse est en vigueur depuis avril dernier dans l’ensemble des communes de la wilaya. Ce dispositif de veille «actif» et de vigilance auquel sont associés l’ensemble des acteurs intervenants dans la lutte contre les zoonoses en particulier les services de l’agriculture et vétérinaires, a été renforcer par la participation des agriculteurs, éleveurs et les membres de la société civile.

Des prospections quasi quotidiennes sont organisées par les services vétérinaires à travers les étables et écuries des éleveurs pour déceler les indices de cette maladie (fièvre aphteuse) extrêmement contagieuse qui touche les bovins, ovins, caprins, porcins et ne constitue en aucun cas une menace directe pour l’homme, a indiqué le Dr Ktila. Un arrêté de wilaya visant à protéger le cheptel a été également promulgué portant notamment une restriction des déplacements des animaux, l'interdiction des lieux de rassemblement des animaux sensibles à la maladie (bovins, ovins et caprins) tels les marchés à bestiaux, le veille au respect de la réglementation sanitaire et les règles d’hygiène dans les exploitations agricoles , les étables et écuries, a-t-il fait savoir. Une campagne de sensibilisation sur les mesures à prendre pour éviter la propagation de cette zoonose ainsi qu’un recensement du cheptel seront lancés auprès de l’ensemble des éleveurs de la wilaya. De nombreux vétérinaires de Ghardaïa contacté par l’APS estiment que la mise en place d’un système de puce électronique permettant une traçabilité du cheptel national, le développement de l’insémination artificielle pour éviter l’importation du cheptel étranger porteur de virus et un contrôle rigoureux de la vaccination des animaux permettront d’éviter la propagation de Zoonoses. La fièvre aphteuse est une maladie virale extrêmement contagieuse des mammifères. Elle peut entraîner des pertes économiques graves et touche les artiodactyles (animaux ayant des sabots fourchus).