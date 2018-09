Filière céréalière : Une évolution significative

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a indiqué, hier à Alger, que la production nationale des céréales, réalisée durant la campagne 2017-2018, avait atteint un niveau record de plus de 60 millions de quintaux.

Le ministre s’est félicité «d’une production qui n’a jamais été réalisée» auparavant. En effet, «la production de 60.500.000 quintaux est supérieure à celle de la campagne précédente avec 34.702.169 quintaux, soit une hausse de 74,4%.

Il s’agit pour le responsable en charge du secteur d’œuvrer non seulement de l’amélioration substantielle de l’offre agricole mais aussi de la réalisation de la vision du Président de la République réaffirmée lors des Assises nationales de l'agriculture, en avril dernier, qui vise à faire du secteur le moteur de la croissance et le fer de lance pour la diversification des productions à avantage comparatif. Il s’agit aussi de réduire le déséquilibre de la balance commerciale des produits agricoles de base et conforter la sécurité alimentaire du pays, élément fondamental de la souveraineté nationale, avance le ministre.



Réussir le pari de l’autosuffisance en matière de production céréalière



En vue de parvenir à la sécurité alimentaire, M. Bouazghi définit une stratégie qui se projette en un ensemble d’objectifs cohérents et de ressources destinées à promouvoir les activités agricoles. Il estime donc nécessaire l’adoption des choix stratégiques qu’il détaille dans la réorganisation de la politique du secteur sur la base du recentrage des objectifs opérationnels, la mise en place d’un environnement incitatif et sécurisant, le renforcement des capacités de transformation, de conservation et de stockage, entre autres. Pour ce faire, le ministre a expliqué que le défi est «l’extension des emblavures, actuellement à 200.000 ha à 600.000 ha». Le ministre vise l’objectif de production céréalière triplée d’ici quelques années. Les résultats encourageants sont dus à plusieurs facteurs avec à la clé des moyens matériels et humains mobilisés et le suivi rigoureux effectué par les cadres du secteur à tous les niveaux pour l’amélioration des conditions du déroulement de la campagne. Selon le ministère, l’Algérie est en train de réussir le pari de l’autosuffisance en matière de production céréalière. En témoignent les statistiques qui signalent que pour la campagne de 2017-2018, les emblavures ont atteint 115.000 hectares contre 77.113 ha pour 2015-2016, soit un accroissement de 49% , alors qu’en 2008 la superficie était de 61.211 h.

En matière de production céréalière, la collecte au niveau des Coopératives de céréales et de légumes secs a atteint 27 millions de quintaux contre 16.181.843 quintaux la campagne écoulée, soit une augmentation de 67%.

A noter que dans un document présenté par le ministre de l’Agriculture, il est indiqué que la valeur de production de la filière céréalière représente 7.5% de la valeur de la production agricole globale de 2017 et la consommation nationale par habitant et par an se situe autour de 251 kg. Le ministre a informé que les services de son département recevront d’ici la fin de l’année 9 nouveaux silos à grain d’une capacité de stockage de 3.5 millions quintaux, en même temps la réalisation de 30 autres silos se poursuit.Les chiffres indiquent clairement que l’Algérie avance sereinement sur la voie de la concrétisation de son autosuffisance alimentaire et la diversification de ses ressources économiques afin de sortir de la dépendance des hydrocarbures.

M. Bouazgui a salué à cet égard les résultats encourageants de la campagne agricole mettant en valeur «des résultats probants enregistrés d’une année à l’autre grâce à la dynamique enclenchée en 2000, dans le cadre du Plan National de Développement Agricole». M Bouazgui a tenu à mettre en exergue l’encadrement technique et a exprimé ses vifs encouragements pour toute l’assistance qu’apportent les différents intervenants pour la coordination « des efforts déployés par les céréaliculteurs, les cadres du secteur au niveau central et local, ainsi que l’implication des walis». Sur un autre volet, le ministre a affirmé en marge de la présentation du bilan de la campagne céréalière 2017-2018, que les fruits et légumes commercialisés sur le marché sont propres à la consommation et il a assuré qu’ils ne peuvent pas contenir la bactérie du choléra en cas d’irrigation par les eaux usées. «L’irrigation par les eaux usées est pratiquée depuis des années par certains agriculteurs malhonnêtes», selon M. Bouazgui qui a tenu à préciser que les services de son département procèdent, en cas de signalements, à la confiscation des matériels d’irrigation, la destruction des récoltes et les agricultures incriminés sont passibles de poursuites judiciaires».

Il a assuré que «les services de l’agriculture, en collaboration avec les autorités locales veillent à surveillance et à l’inspection».

M. Bouazgui a affirmé «que les analyses menées dans dix wilayas qui représentent quelque 2 millions d’hectares, 40 hectares seulement ont été irriguées par les eaux usées».

Tahar Kaidi