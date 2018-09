Béjaia : 203.486 élèves sur le chemin de l’école

La rentrée scolaire a été minutieusement préparée par la direction de l'éducation de la wilaya de Bejaia où toutes les dispositions humaines et matérielles ont été prises pour accueillir 203.486 élèves des différents paliers. Le directeur de l'éducation, Brahim Badr, qui chapeaute l'opération, a souligné que la rentrée se déroulera dans de bonnes conditions conformément aux instructions et arrêtés émanant de la ministre de l'Education. Il dira à cet effet : «Les livres, les trousseaux ont été unifiés cette année par palier et par filière et les primes de solidarité sont pratiquement toutes distribuées, le reste le sera au niveau de l'établissement. Pour l'organisation, nous avons été destinataires de 10 arrêtés du ministère qui concernent les modalités et le fonctionnement de la communauté éducative, l'élaboration du règlement intérieur de l'établissement, la création du conseil des professeurs dans les écoles primaires (pour la première fois), le fonctionnement des conseils de classe dans les collèges et lycées, des conseils d'orientation et de gestion dans les collèges et lycées, le fonctionnement des conseils de discipline dans les collèges et lycées et le fonctionnement du conseil d'admission et d'orientation à l'enseignement secondaire et technologique». Ainsi pour la wilaya de Bejaia la rentrée scolaire est présentée à travers les trois paliers scolaires. Le cycle primaire compte 560 écoles avec un effectif de 92.250 élèves répartis en 3.675 classes pédagogiques avec une moyenne générale de 25 élèves par classe, excepté certains quartiers où la moyenne atteint 40 élèves par classe, à l'exemple de l'école Chouhada Hallal de Targua Ouzemour qui compte uniquement 13 classes et l'école 19-Mars de la cité 1.000 logements d'Ihaddadène avec 463 élèves pour 16 classes. Le préscolaire connaît chaque année une demande d’élèves ayant atteint l'âge de 5 ans. Ce cycle compte 17.992 élèves avec 678 classes, soit une moyenne de 27 élèves par classe. Le palier moyen avec 158 collèges compte 62.898 élèves répartis en 2.358 classes pédagogiques pour une moyenne de 26 élèves par classe. Le secondaire est représenté par 64 lycées engobant 30.346 élèves pour 1.339 classes avec une fréquentation de 23 élèves par classe. Les lycées Chouhada Mokrane et Annani de Bejaia qui enregistrent chaque année des résultats satisfaisants connaissent une forte pression, surtout en première année secondaire avec 45 élèves par classe. Certes, le secteur n'a pas réceptionné toutes les nouvelles infrastructures programmées, à savoir le lycée et le collège d'enseignement moyen de Sidi Boudraham dans la commune de Bejaia ainsi que le lycée d'Ighrem (Akbou) en raison de l'absence des VRD. Des travaux qui devraient être achevés par les services de l'urbanisme et de l'équipement mais la négligence a entraîné un retard qui pénalisera davantage les élèves des quartiers Ighil Ouazoug, Takliet, Ihaddadène Ouadda t Soufella ainsi que ceux des villages de Mellala et Bir Essalem. Les deux structures réceptionnées sont le lycée de Timezrit et le CEM de remplacement de Tiniri Akfadou. L'école primaire des Quatre-Chemins est à l'arrêt pour résiliation de contrat avec l'entreprise défaillante, alors que l'école de Merdj Ouamène (Amizour) avec 6 classes ne sera livrée que vers la fin de septembre. La direction de l'éducation, en collaboration avec la direction des transports et les APC a mis en place un schéma de transport scolaire pour les 52 communes. 242 bus dont 188 affectés par le ministère de l'Intérieur et 54 bus par le ministère de la Solidarité nationale achemineront les élèves. Ainsi, le nombre d'élèves bénéficiaires du transport scolaire est de 64.807 élèves, dont 17.992 élèves du primaire, 23.430 élèves du moyen et 23.383 élèves du secondaire soit un taux de 31,50% de la demande exprimée. Les besoins réels pour le transport sont de 356 bus, soit 100 bus de plus, pour satisfaire les 203.486 élèves recensés. Alors que 485 cantines scolaires sont prévues dont 14 centralisées qui recevront plusieurs établissements à la fois. 18.217 élèves bénéficieront aussi des trousseaux scolaires, dont 12.600 affectés par le ministère de la Solidarité nationale et 6.217 par la wilaya de Bejaia. Par ailleurs 70.000 élèves bénéficieront de la prime de solidarité de 3.000 DA qui sera répartie à 3.474 orphelins, 140 élèves victimes du terrorisme, 1.067 handicapés, 11.523 élèves issus de familles démunies. 26.652 primes ont été remises durant la semaine de l'école initiée par le ministère de tutelle du 26 au 30 juin.

Pour l'encadrement, le primaire compte 5.429 enseignants, le moyen 4.873 professeurs et le secondaire avec 3.118. Le déficit enregistré dans l'encadrement concerne le moyen et le secondaire dans les mathématiques et la physique. L'effectif a été renforcé par de nouveaux professeurs issus du dernier concours de recrutement du primaire et les sortants de l'ENS.

Pour les directions des établissements, le déficit concerne 54 postes vacants dans le primaire et qui seront assurés par des conseillers pédagogiques ainsi qu'un poste manquant au lycée et le second dans un collège. Il va sans dire que le secteur a enregistré des avancées importantes avec une organisation plus claire en optant pour le travail collégial des différents partenaires du secteur.

Mustapha Laouer