Elèves aux besoins spécifiques : Plus de 18.000 livres en braille imprimés

«L’Office national des publications scolaires a pris en charge l'impression et la distribution de manuels en braille dont les élèves concernés bénéficieront dès cette rentrée scolaire», a révélé récemment la ministre de l’Education nationale

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Alger, Mme Nouria Benghabrit a fait savoir que l’Office a imprimé 18.295 livres en braille destinés aux élèves des trois cycles confondus. «Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une démarche que les responsables du secteur comptent mettre en place pour renforcer la politique en la matière et assurer une meilleure prise en charge de cette catégorie d’élèves», a-t-elle dit.

La ministre a affirmé que son département met tout en œuvre pour assurer l’égalité des chances à la scolarisation de tous, affirmant que le ministère est au service des personnes aux besoins spécifiques et leur accorde des droits qui leur permettent de bénéficier d'une prise en charge de qualité et d'une scolarité normale afin de passer d'un palier à un autre, «l'opération se poursuivra pour améliorer les prestations destinées aux élèves aux besoins spécifiques», a-t-elle affirmé.

A ce propos, Mme Benghabrit a annoncé la tenue, dans les jours à venir, d’une réunion avec la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine afin d’arrêter les mesures adéquates pour la scolarisation de ces enfants.

Pour leur part, les directeurs d’Education et ceux des établissements scolaires sont impliqués dans cette démarche que la première responsable du secteur appelle à substituer un fonctionnement managérial à la gestion administrative. Dans ce cadre et pour pouvoir contrôler le travail global de ces directeurs, le ministère compte élaborer des fiches de suivi et d’évaluation pour la prochaine année scolaire. «Ces fiches vont permettre d’évaluer, en toute transparence et objectivité, et d’identifier les actions et les politiques d’accompagnement à adopter», a-t-elle expliqué, précisant que la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques figure parmi les critères d’évaluation.

Mme Benghabrit a indiqué que son département a prévu la formation d’enseignants spécialisés dans la prise en charge de ces enfants pour permettre aux enseignants d’assurer convenablement leurs missions pédagogiques au profit de cette catégorie.

En 2017, le nombre total d’enfants pris en charge dans les établissements scolaires, élèves en situation de handicap intégrés et élèves de classes spéciales, est de 34.675, dont 31.060 enfants intégrés dans les classes ordinaires et 3.615 enfants pris en charge dans les classes spéciales. Il convient de rappeler qu’en 2014, le nombre d’enfants pris en charge dans les établissements scolaires ne dépassait pas 3.375.

La ministre a expliqué que la prise en charge de ces enfants prend deux formes : l’intégration partielle et l’intégration totale. En ce qui concerne l’intégration partielle, il s’agit de classes spéciales ouvertes dans des établissements scolaires, destinées à accueillir les enfants en situation de handicap et ce, en coordination avec le secteur de la solidarité nationale et les associations activant dans le domaine.

En revanche, l’intégration totale concerne les enfants en situation de handicap admis dans des classes ordinaires. La présence d’un AVS s’avère parfois nécessaire pour leur assurer une meilleure intégration. Mme Benghabrit a souligné les progrès enregistrés, notamment l’accès en croissance d’enfants aux besoins spécifiques aux établissements scolaires, avec l’ambition du secteur de s’approcher davantage de l’idéal d’une école «inclusive».

Il y a lieu de dire également que le nombre de classes spéciales ouvertes dans les établissements éducatifs a atteint 605 en 2017-2018. Ces classes accueilleront 3.545 enfants atteints de handicap mental léger, dont 1.000 autistes et 730 trisomiques.

Sarah A. Benali Cherif