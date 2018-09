Constantine : Plus de 280 tonnes de détritus collectés

Les citoyens de la capitale de l’Est ont répondu massivement à l’appel émanant des autorités afin de prendre part à la vaste campagne de nettoyage lancée jeudi au niveau des cités El Guemmas, El Mouna, Sarkina et le 4e-Kilomètre, avant de s’étendre, à partir d’hier, à toutes les communes de la wilaya. Faisant suite à l’instruction du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, concernant l’organisation d’une campagne nationale de nettoyage, cette opération a nécessité d’importants moyens humains et matériels. Rien que pour la journée de jeudi, plus de 600 agents ont été mobilisés, et une cinquantaine d’engins, entre rétrochargeuses, tracteurs et camions, réquisitionnés. Épaulées par les habitants, de même que des membres d’associations environnementales, culturelles et sportives, les équipes de nettoyage ont pu ramasser 365 tonnes de déchets solides et de gravats, 55 tonnes de matières plastiques, ainsi que l’élagage de près de 284 arbres et le badigeonnage des bordures de 2,7 km de trottoirs. Il est également à signaler que le chef de l’exécutif, Abdessamie Saïdoun, a instruit ses services d’accorder une importance particulière aux abords des écoles, collèges et lycées, lesquels seront aussi concernés par des travaux d’entretien et de peinture, et ce, en prévision de la rentrée scolaire mercredi prochain. Pour rappel, les autorités locales ont, depuis le mois de septembre passé, lancé une campagne d’assainissement de la nouvelle ville Ali-Mendjeli, qui a touché toutes les unités de voisinage, et ce, avec l’objectif de donner au plus important pôle urbain de la capitale de l’Est un visage plus avenant.

Une quantité de 283 tonnes de déchets domestiques et solides a été collectée en un jour à Constantine, dans le cadre d’une vaste campagne de nettoiement initiée jeudi dernier à l’échelle nationale par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables, a indiqué à l’APS le chef de daïra, Azzeddine Anteri. L’opération, organisée par les services de la wilaya avec la collaboration de la daïra et de l’Assemblée populaire communale (APC), a porté sur le ramassage, pour la seule journée de jeudi, de 198 tonnes de déchets solides et de 85 tonnes d’ordures ménagères, a précisé le même responsable. La campagne, qui a ciblé plusieurs quartiers du secteur urbain d’El Gammas, à l’instar des cités Erriadh, El Mouna, Boumerzoug, Sarkina 1-2-3, a permis également de reprendre la peinture de 2,8 km de bordures de routes, le désherbage de 10.000 m2 d’espaces verts et le chaulage de 125 arbustes, a ajouté la même source.

Pas moins de 780 agents des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et des entreprises publiques de la wilaya ont été mobilisés pour cette opération, a souligné M. Anteri. En matière de moyens matériels, 60 engins, dont des camions à bennes-tasseuses, des tracteurs, des chargeurs, des semi-remorques, des débroussailleuses et des rétro- chargeurs ont été mis à contribution pour garantir le bon déroulement de cette action d’assainissement, a fait savoir la même source. Cette campagne de nettoiement sera reconduite chaque samedi, les mois prochains, pour toucher l’ensemble des groupements d’habitation des autres secteurs urbains, a-t-il encore indiqué. Le chef de daïra a salué la participation «active» des comités de quartier à cette action, qui, signale-t-on, vise à redonner au chef-lieu de wilaya une image attrayante et à lutter contre toutes formes de pollution.

L’opération de nettoiement a ciblé les dix secteurs urbains de la ville et le coup d’envoi a été donné depuis l’immense quartier d’El Gammas, a indiqué à l’APS le chef de daïra, Azzeddine Anteri. Le programme de nettoiement a vu la participation de plusieurs organismes publics, à l’instar des antennes locales de l’Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI), de la Société de l’eau et de l’assainissement de Constantine (SEACO), de l’Office national de l’assainissement (ONA) et de la Société de distribution d’électricité et du gaz (SDE). Cette opération devra se poursuivre pour toucher l’ensemble des secteurs urbains. Elle vise l’élimination des points noirs de jets d’ordures ménagers, des déchets en plastique et le reste des chantiers d’habitat, a-t-on souligné. Un total de 780 agents de nettoiement desdits établissements en plus des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), l’Entreprise de développement des espaces verts de Constantine (EDEVCO) et de l’Etablissement d’aménagement de gestion urbaine de la nouvelle ville Ali-Mendjeli (EGUVAM), participent à cette action de salubrité publique qui a également pour objectif la préservation de l’environnement et, surtout, la prévention des risques d’inondations générées par les crues, a encore expliqué M. Anteri. En matière logistique, 60 engins, dont des camions à bennes, des tracteurs, des chargeurs, des semi-remorques, des débroussailleuses, des camions-citernes et des rétrochargeuses ont été mis à contribution pour garantir le succès de ce programme d’assainissement qui contribue à soutenir les efforts des services en charge du nettoyage de la ville et du ramassage des déchets, a-t-il ajouté.

Des comités de quartiers, des associations versées dans la protection de l’environnement et des équipes de Scouts musulmans algériens (SMA) ont en outre pris part à cette campagne qui porte aussi sur l’élagage des arbres se trouvant aux alentours des habitations et des établissements scolaires et le désherbage des bords des routes, a-t-il noté. Une opération similaire ciblant les cités Ciloc, Benchergui et les frères Abbas a eu lieu hier à l’initiative des mêmes services, en prévision de la rentrée sociale, a signalé dans ce même contexte le chef de daïra.

