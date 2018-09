Formation professionnelle à Oran : 8 nouvelles spécialités

Huit nouvelles spécialités seront ouvertes à la prochaine rentrée de la formation et de l'enseignement professionnels à Oran, a-t-on appris des responsables locaux du secteur. L'initiative vise à «insuffler une nouvelle dynamique à même d'optimiser l'employabilité des diplômés dans le tissu économique», a précisé à l'APS Laïd Bouzid, chef du service de partenariat et de la formation continue à la Direction du secteur indiqué. Les nouveaux parcours débouchent sur divers métiers de l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, la réhabilitation du patrimoine bâti, les réseaux numériques, et les prestations à distance (téléconseiller), a-t-il expliqué.

Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels dispose à Oran d'une capacité de 9.260 postes pédagogiques répartis sur les trois types de formation (résidentielle, par apprentissage, et qualifiante). La période des inscriptions pour la prochaine session se poursuit jusqu'au 15 septembre courant après avoir été lancée le 15 juillet dernier, a indiqué M. Bouzid. «Les portes des établissements (centres et instituts) sont ouvertes à tous les jeunes en quête d'information sur les conditions d'accès aux filières dispensées», a-t-il fait savoir. La Direction locale de ce même secteur a consolidé au fil des dernières années son rapprochement avec les entreprises et organismes publics et privés implantés dans la wilaya.

Les accords de partenariat conclus dans ce cadre favorisent l'insertion professionnelle des jeunes diplômés dans différents segments, dont ceux du bâtiment, des travaux publics, de l'hydraulique, du recyclage des déchets, et de la maintenance automobile.

Une convention a été également signée avec la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), avec pour but de «promouvoir l'activité sportive au sein des établissements de formation», a-t-on signalé.