Protection de l’environnement : Les jeunes retroussent les manches à Alger

La commune de Mohamed-Belouizdad (Alger) a organisé, sous le slogan ‘‘Houmti N'qia’’ (Mon quartier est propre), une grande campagne de nettoyage à travers l'ensemble de ses quartiers et rues. Les services de la commune de Belouizdad (ex-Belcourt) ont appelé tous les citoyens, les associations, les comités de quartiers, les clubs sportifs et les commerçants à participer, aux côtés des éléments du service de l'assainissement, à cette campagne, dont le coup d'envoi a été donné à partir de 9h.

Dans ce cadre, le service de l'assainissement a veillé au succès de cette opération en coordination avec plusieurs autres communes et entreprises de la wilaya d'Alger et autorités locales.

Affirmant que tout un chacun est concerné par la propreté, les services de la commune de Belouizdad ont appelé, dans ce sens, tous les citoyens à respecter l'environnement et à faire preuve de civisme. Le non- respect des règles d'hygiène peut conduire à la propagation des épidémies et des maladies, menaçant la santé publique, est-il ajouté. De nombreux commerçants et des habitants de la commune, les jeunes en particulier, ont participé au nettoyage des quartiers, dans le cadre de l’initiative lancée par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables. Toute la journée, à travers tous les quartiers, ils ont procédé au ramassage des ordures éparpillées dans les différents coins de la commune, malgré les efforts déployés des services concernés. Lors de notre visite à El-Hamma et aux Anassers (ex-Ruisseau), tout le monde s’affairait sur les places publiques, les trottoirs, les espaces verts, les aires de repos avec la participation des collectivités locales, de la société civile et des associations de jeunes.

Les jeunes sont catégoriques : «Nous voulons embellir notre quartier et nous allons poster des vidéos sur les réseaux sociaux pour marquer notre présence et notre participation à cette campagne qui n’est pas occasionnelle, afin de sensibiliser les différents acteurs à la nécessité de conjuguer les efforts pour préserver la propreté de notre environnement.»

