Les consultations politiques reprennent demain : 16 partis invités par le FLN

Le FLN renoue avec les consultations politiques, qu’il a lancées cet été pour affûter les armes en prévision de la présidentielle d’avril 2019.

Demain, ce sera au tour du groupe de l’ANR + 15 de rencontrer Djamel Ould-Abbès, pour évoquer l’initiative de la continuité pour la stabilité et les réformes, lancée récemment par l’ANR et à laquelle ont adhéré une quinzaine de partis politiques. Au cours de cette rencontre, les deux parties tenteront de trouver les meilleurs moyens pour renforcer la coordination entre le FLN et ce groupe de partis politiques, et vise à consolider le dialogue entre les acteurs de la scène politique. Il est question, notamment de réaffirmer l’appel au Président de la République pour briguer un autre mandat présidentiel afin «de préserver les acquis».

Cette rencontre de demain devrait par ailleurs préparer le rassemblement devant regrouper dans les prochaines semaines toute la famille politique favorable à un nouveau mandat du Président Bouteflika.

Elle intervient à quelques jours de la signature officielle de cette initiative de l’ANR + 15 après l’organisation d’autres rencontres, notamment avec des organisations de la société civile.

Il faut souligner que le groupe de l’ANR + 15, dans lequel figurent notamment les formations d’El-Karama, du MEN, du MJD, d’Ennour El- Djazaïri et autres PRA et PNSD, délivre son soutien «inconditionnel» et «indéfectible» au programme du Président de la République, et espère à travers l’initiative de la continuité pour la stabilité et les réformes à convaincre M. Abdelaziz Bouteflika à se porter candidat, lors des prochaines élections. Une volonté partagée du reste avec les partis de la majorité, le FLN et le RND, ainsi que d’autres tels TAJ, ainsi que des organisations de la société civile. Pour le porte-parole de groupe de l’ANR+15, cette initiative ne s'inscrit nullement dans une action de «concurrence» vis-à-vis d'autres partis, mais elle se veut, selon lui, une action «complémentaire».

«L’Algérie a besoin du Président Bouteflika pour relever les défis liés à l'approfondissement des réformes aux plans politique, économique, social, sécuritaire et de politique extérieure», avait affirmé le SG de l’ANR, Belkacem Sahli, n’écartant pas la possibilité de voir d’autres formations rejoindre l’initiative de la continuité qui aboutira, a-t-il ajouté, à des propositions qui seront soumises au Président de la République en vue de l’approfondissement des réformes.

