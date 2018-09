Ouverture demain de la session du Parlement : La loi de finances et le statut de l’APN au programme

En effet, le Parlement dans ses deux chambres (Conseil de la nation et Assemblée populaire nationale) ouvrira cette session ordinaire 2018-2019, «en application des dispositions de l’article 135 de la Constitution, et de l’article 05 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux chambres du Parlement et le gouvernement», indique un communiqué de l’APN, précisant que la séance d’ouverture est prévue au siège de l’APN à 10h, et au siège du Conseil de la nation à 11h.

Il faut dire qu’à la faveur de cette prochaine session, il est prévu nombre de projets de loi à soumettre aux parlementaires appelés aussi à procéder au parachèvement de la révision du Règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale (APN). Il convient de signaler dans ce contexte que le président de l’APN, M. Saïd Bouhadja, avait déclaré, lors de la clôture de la précédente session, que «plusieurs défis attendent les députés», soulignant que le parachèvement de la révision du Règlement intérieur de l'APN «vient en tête des missions futures». Le vote du Règlement intérieur de l'APN a été, pour rappel, reporté, et ce suite aux débats et propositions formulées par les députés concernant, notamment, la révision de la question des sanctions qui leur sont imposées dans certains cas. Nombreux étaient les députés qui s’étaient opposés aux dispositions de l'article 69, lequel article stipule qu'après le cumul de trois absences injustifiées aux travaux des commissions et aux séances plénières, le député s'expose à des sanctions pouvant aller à une ponction sur l'indemnité parlementaire, comptabilisée sur la base des journées d'absence.

Le cumul de trois absences successives injustifiées, durant la même session, prive le député concerné du droit de postuler à un quelconque poste au sein de l'Assemblée au titre du renouvellement suivant. M. Bouhadja avait alors affirmé que les discussions en plénières ont requis, au vu du rapport préliminaire de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés, «plus de temps pour élargir la consultation, parvenir à l’élaboration d’un texte intégral et cohérent en conformité avec la Constitution et les dispositions de la loi organique définissant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre ces derniers et le gouvernement».



L’article 114 de la Constitution et le fonctionnement de l’APN



Remarque importante à retenir aussi, les amendements relatifs au texte consacré au Règlement intérieur de l'APN étaient au nombre de 133, et portaient en majorité sur la suppression du caractère punitif en cas d'absence aux travaux de l'Assemblée, l'élargissement des pouvoirs de l'opposition parlementaire, les journées parlementaires, les journées d'étude pour les groupes parlementaires, les missions d'information et l'examen des amendements et des propositions de lois en la forme.

S’exprimant davantage sur cette question, M. Bouhadja avait mis en exergue que «toute jurisprudence sur des questions relatives au Règlement intérieur doit reposer sur un texte», et que «tout avis doit être étayé par des preuves», notant que «la lecture juste de l'article 114 de la Constitution requiert une compréhension détaillée et globale concernant le fonctionnement de l'APN». Cet article relève que l'opposition parlementaire jouit de droits lui permettant une participation effective aux travaux parlementaires et à la vie politique, notamment : la liberté d'opinion, d'expression et de réunion ; le bénéfice des aides financières accordées au titre des élus au Parlement ; la participation effective aux travaux législatifs ; la participation effective au contrôle de l'action gouvernementale.

Il est question également d’une représentation appropriée dans les organes des deux chambres du Parlement ; de la saisine du Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 187 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, au sujet des lois votées par le Parlement et à la participation à la diplomatie parlementaire. Le même article souligne que chaque chambre du Parlement consacre une séance mensuelle pour débattre d'un ordre du jour présenté par un ou des groupes parlementaires de l'opposition, précisant que «les modalités d'application de cet article sont précisées par le règlement intérieur de chacune des deux chambres du Parlement». Ainsi donc, cette session — qui est en fait la troisième sous la Constitution révisée qui a institué une seule session ordinaire par an d'une durée minimale de 10 mois — aura à trancher définitivement sur le projet de loi portant Règlement intérieur de l'APN.

Outre le parachèvement de l’examen de ce projet de loi, très attendu du reste, il y aura nombre de textes qui seront soumis au débat en plénière, à l’image du projet de la loi de finances pour 2019.

Des textes importants adoptés lors de la session précédente



Pour rappel, les textes examinés et adoptés, lors de la session précédente, étaient aussi tout aussi nombreux qu’importants. Il y avait, notamment la loi de finances 2018 et la loi portant règlement budgétaire de 2015, mais aussi les lois relatives à la monnaie et au crédit, à la protection du consommateur, à la répression de la fraude, à la pratique d'activités commerciales et au e-commerce. La première session de la 8e législature aura été marquée en outre par l'adoption d'une importante série de lois, certaines visant l'adaptation au développement du pays dans divers domaines, à l'instar de la poste et des communications électroniques, de procédure pénale et de protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles.

Le Parlement a aussi voté «oui» pour l’adoption de la nouvelle loi sur la santé, et ce en vue d'adapter le cadre juridique régissant le secteur de la Santé aux différentes évolutions qui surviennent dans le pays. Parmi les textes présentés lors de la dernière session, figurent notamment celui fixant les modalités d'application de l'exception d'inconstitutionnalité ; une loi qui a en fait pour objectif de «poursuivre le renforcement du système juridique des droits et libertés» et qui «couronne les réformes du président en matière de promotion des droits de l'homme, de renforcement de son cadre juridique et d'élargissement des garanties accordées aux personnes, conformément aux dispositions de la Constitution et suivant les derniers développements des systèmes juridiques de plusieurs pays». «Le texte s'inscrit dans le cadre de l'élaboration des textes juridiques issus de la révision de la Constitution de 2016 conformément aux instructions données par le Président Bouteflika au gouvernement immédiatement après la promulgation de la Constitution», avait pour rappel souligné le ministre de la Justice, garde des Sceaux, lors de la présentation de la loi. Le texte de loi portant Code de Justice militaire, qui vient «se conformer à l'évolution du système législatif et aux modifications décidées par le Président de la République, suite à l'amendement constitutionnel de 2016», et la loi organique relative à l'Académie algérienne de la langue amazighe, «élaborée en vertu de l'article 4 de la Constitution pour fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Académie», sont deux autres textes importants adoptés, lors de la dernière session ; une session qui a vu, d’autre part, l’adoption du texte modifiant et complétant la loi définissant la liste des fêtes nationales en vertu duquel le jour de l'an Amazigh «Amenzu n yennayer» (12 janvier) a été intégré comme fête nationale et journée chômée et payée. En somme, les représentants du peuple ont eu, lors de la première session ordinaire de la huitième législature, à examiner, débattre et voter pas moins de 19 projets de loi, dont 4 projets de loi organiques relatives aux compétences du Conseil de l'État, aux lois de finances, aux modalités d'application de l'exception d'inconstitutionnalité et à l'Académie algérienne de la langue amazighe.

Il a également été question du vote du plan d'action du gouvernement et du projet de loi de finances complémentaire (PLFC-2018), et ce outre les centaines de questions orales posées aux membres du gouvernement. Bref, les parlementaires ont travaillé dur lors de la session précédente, et le bilan était «satisfaisant ». Aujourd’hui, et après une pause bien méritée, l’heure est à présent à la rentrée.

Soraya Guemmouri