Laghouat : 455 logements attribués

Pas moins de 455 unités de types logement public locatif (LPL) et logement social participatif (LSP) ont été attribuées récemment à travers les communes de la wilaya de Laghouat, a-t-on appris auprès des services de la wilaya.

Il s’agit de l’attribution de 242 unités LPL dans les communes de Ain Madhi (185 logements) Bennacer Ben Chohra (55 unités), et le reste a été destiné à la commune d’El Houita, a-t-on précisé de même source. Concernant le logement social participatif, 213 unités ont été distribuées dans la commune du chef-lieu de wilaya, selon la même source qui relève que ce quota est le dernier de cette formule notifié à la wilaya.

Dans le cadre de l’autoconstruction, 362 lots de terrain à bâtir ont été attribués, dont 182 dans la commune de Brida et 180 autres à Taouiala, ont souligné les services de la wilaya de Laghouat. Ces quotas de logements s’ajoutent aux actes de propriété qui ont été octroyés durant le mois de juillet dernier dans cette wilaya, pour les 462 logements publics locatifs (LPL) à Bellil ( Hassi R’Mel), et 200 unités AADL à Aflou, outre l'attribution de 36 aides à l’habitat rural. Il est prévu la distribution d’un total de 3.025 unités de type logement public locatif à travers les différentes communes de la wilaya, dont les commissions de daïras ont entamé les enquêtes, a-t-on signalé.