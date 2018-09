Société civile : Un congrès national en octobre prochain à Alger

L’Organisation nationale de la solidarité associative (ONSA) s’attèle à préparer un congrès national de la société civile prévu en octobre prochain à Alger, a annoncé samedi à Ain Témouchent son président, Tahar Karoun. Présidant, à El Amria, une rencontre régionale des coordinations de cette organisation de sept (7) wilayas dans l’ouest du pays, M. Karoun a indiqué que cette rencontre régionale, première du genre, sera suivie par d’autres rendez-vous régionaux prévus dans les wilayas de Batna, Ouargla, Adrar et Tizi Ouzou dans le cadre des préparatifs, en cours, d’un congrès national de la société civile prévu le 13 octobre prochain à Alger. Ce congrès national vise, a-t-il dit, à renforcer les valeurs de patriotisme et de citoyenneté, à réhabiliter le patrimoine national et les traditions de la nation algérienne, à promouvoir l’exercice démocratique et à lutter contre les fléaux sociaux.

«Il constituera un espace ouvert à toutes les associations et élites nationales et acteurs politiques», a-t-il ajouté dans ce contexte. Le président de l’ONSA a rappelé les grands acquis réalisés par l’Algérie, dont le retour de la paix et de la sécurité à la faveur de la réconciliation nationale et les grandes réformes renforçant le rôle des partis, du mouvement associatif et celles économiques «concrétisés sur le terrain grâce à la bonne gouvernance du Président de la République, ce qui nécessite le renforcement des rangs pour la continuité».