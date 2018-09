Fermée par les autorités locales de Tipasa : réaménagement de la source de Sidi Lekbir à Hameur El-Aïn

La direction des ressources en eau de Tipasa a annoncé, hier, le lancement de travaux de réaménagement au profit de la source de Sidi Lekbir, dans la commune de Hameur El Ain. Cette source a été fermée par les autorités locales, sur la base des résultats des analyses de l’Institut Pasteur, qui avaient confirmé la non potabilité de son eau, suite à l’apparition de l’épidémie de choléra dans plusieurs wilayas. Les travaux ont été lancés vendredi par l’entreprise en charge de ce projet, dont la livraison est attendue «dans un mois», a indiqué le directeur de l’hydraulique, Ramdane Kerbadj, soulignant l’accélération des procédures administratives inhérentes à cette opération sur la base des instructions du wali. L’opération consistera, a-t-il expliqué, dans le remplacement des conduites de cette source d’eau (de la source au déversoir), et l’aménagement de son périmètre et son nettoyage, et ce dans un délai compris entre 20 à 30 jours , tout en prenant en considération l’aspect esthétique du site, placé sous le contrôle périodique de la direction de l’hydraulique, a-t-il informé. Des analyses minutieuses seront réalisées dans des laboratoires de haut niveau, en vue de vérifier la potabilité des eaux de cette source, avant sa remise à disposition des citoyens, a-t-il dit. A noter que la décision de fermeture de cette source intervient suite aux résultats des analyses réalisées par l’Institut Pasteur, qui a confirmé la «non potabilité» de son eau. Une décision rejetée par la population de Hameur El Ain, qui affirme la «potabilité des eaux de la source de Sidi Lekbir». Le directeur de l’hydraulique de la wilaya a déclaré la prise de toutes les mesures susceptibles de garantir l’approvisionnement des citoyens en eau potable à travers les robinets, parallèlement au contrôle des sources d’eau disséminées à travers la wilaya, au nombre de 200. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avait indiqué, vendredi, qu’»à la date du 30 août, 74 cas de choléra ont été confirmés».

Ces cas ont été enregistrés dans les wilayas de Bouira (3 cas), Blida (39 cas), Tipaza (15) et Alger (15), outre un cas dans chacune des wilayas de Médéa et Ain Defla, précise le ministère. Il souligne que les patients sortants, donc considérés comme guéris, «sont de 132, soit 66% de l’ensemble des hospitalisations», notant que les malades restants sont hospitalisés à l’EPH de Boufarik. «Cette épidémie est actuellement circonscrite au niveau de la wilaya de Blida», selon le ministère, qui précise que pour les cas enregistrés dans les wilayas de Médéa et de Ain Defla, il s’agit «de cas ayant séjourné à Blida».