Une étonnante variété en quête d’encouragements

Le secteur de l'artisanat est considéré comme un domaine d'épanouissement de la création et de l'innovation pour rendre le produit plus compétitif par rapport à d'autres créneaux économiques.

Ce secteur est d' une incontestable richesse et d'une étonnante variété qui reflètent les immenses potentialités des régions du pays et contribuent à la création de postes d'emploi durables et à la réalisation du développement économique.

Une richesse rehaussée par la modestie des matériaux utilisés pour les œuvres artisanales s’intégrant parfaitement dans la vie quotidienne. «Généralement les artisans se plaignent de l'indisponibilité de la matière première, des taxes et d'autres dépenses qui obèrent souvent les efforts de l'artisan, selon le représentant des artisans algériens».

Notre source a mis en exergue le rôle de l’artisan, avant tout protecteur du patrimoine artisanal et historique. Son but premier n'est pas de faire du commerce.

Pour améliorer la qualité du produit artisanal, il est impératif de renforcer la formation dans différentes spécialités professionnelles pour atteindre l'excellence, promouvoir la créativité et l'innovation».

Il convient de rappeler qu'une convention entre la Fédération nationale des artisans et le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels a permis de créer une dynamique d'insertion professionnelle des jeunes dans laquelle la fédération entend s'impliquer résolument en s'investissant dans un programme de formation qui permettra d'apprendre les métiers désirés auprès de maîtres artisans.

Cette convention vise à promouvoir le produit artisanal, aujourd'hui menacé et marginalisé, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger.

