Jeunes et moins jeunes s’y adonnent : Ressusciter les métiers ancestraux

Les villes et villages font revivre des métiers ancestraux avec un savoir-faire extraordinaire. L’habit traditionnel, la poterie, la dinanderie, les modèles bijoux portés par nos grands-mères et ferronnerie d'art, font le bonheur des clients.

Cependant, les artisans dénoncent souvent les difficultés à s'approvisionner en matière première. À titre d’exemple, les artisans activant dans le domaine de la ferronnerie d'art expliquent qu'il existe un réseau de vente de ferraille dans les wilayas de Tizi Ouzou, Boumerdès et Blida ainsi que dans plusieurs communes d'Alger à l'instar de Reghaia, Oued Semar, Eucalyptus et Ruisseau où le kilogramme est écoulé à 120 DA. Ce qui se répercute forcément sur le prix de vente.

Ils indiquent que ces prix, qui étaient dans les années précédentes à 30 DA, sont aujourd'hui en constante hausse, précisant que les artisans sont obligés d'acheter de grandes quantités de différents volumes pour leurs réalisations artistiques.

Ces oeuvres réalisées, de par leur large gamme d'objets et accessoires, intéressent de plus en plus le public ces dernières années. Ce métier, à la fois artisanal et artistique, offre une large gamme de produits aux clients qui commencent à introduire le fer forgé dans le décor de leur maison tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, avait déclaré à l'APS M. Belahcen Merzouk, artisan en ferronnerie d'art à Alger.

Cet engouement n’est pas propre à cet art car les produits issus du cuir, la céramique, l’ameublement et tant d’autres objets sont toujours appréciés et prisés pendant les fêtes surtout étant en soi un beau cadeau à offrir. Les artisans essaient tant bien que mal de s’adapter aux bourses des potentiels clients ce qui les obligent à s'orienter vers des créations plus accessibles.

Pour se rapprocher du public, les artisans ont coutume d’organiser des expositions périodiques sous l’égide de la Fédération nationale des artisans ou des établissements culturels, comme c’est le cas à l'esplanade de la Grande poste.

Certains choisissent d’exposer leurs produits dans des magasins dans des boulevards huppés comme le boulevard Krim-Belkacem ou dans des centres comme Riadh El Feth. La maison de l’artisanat de Bab El Oued est un autre espace dédié à ce métier. C’est là que de vieux routiers du métier et apprentis s’adonnent à leur passion.

D’autres, qui ne peuvent pas se permettre de louer, mettent en avant la cherté des loyers dans les centres commerciaux, et se rabattent même sur leurs jardins en les transformant aussi en atelier pour travailler et pour exposer.

Néanmoins, Yaïci, président de la Fédération nationale des artisans exprime son inquiétude de voir ces métiers disparaître en l’absence de relève, d'où la démarche visant à se rapprocher du secteur de la formation professionnelle pour l'ouverture de centres spécialisés dans les métiers traditionnels afin d’y enseigner les bases des métiers traditionnels.



À la recherche d’espaces d’exposition



Le président de la fédération qui relève de l'Union générale des commerçants et des artisans algériens (UGCAA) a toujours insisté sur la formation et la recherche d’espaces pour les expositions. Ces métiers méritent des espaces fixes pour les promouvoir auprès des touristes nationaux et étrangers, a-t-il estimé rappelant que la wilaya d'Alger avait promis récemment de réserver des locaux aux artisans dans la vieille

Casbah et ses alentours. Cette initiative devrait constituer un trait d'union entre les jeunes, les artisans et les centres de formation, cheval de bataille de l’organisation. Les artisans pourraient ainsi écouler leurs produits à des prix abordables aux visiteurs intéressées. Concernant la commercialisation et la promotion des produits qui attirent les touristes étrangers -notamment français, allemand et anglais-, le ministère de tutelle a souligné que des mécanismes ont été mis en place. Le problème de commercialisation est pris en charge dans le cadre des échanges culturels et artisanaux, que ce soit au niveau national ou international et la vente au niveau des grandes surfaces. À titre d’exemple, des mesures ont été engagées par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour maintenir et préserver les métiers ancestraux comme celui du tissage traditionnel à l’instar du tapis d'Ath Hicham à Tizi Ouzou considéré comme un produit noble et original. Le directeur général de l'artisanat au niveau du ministère, Amcha Benali, s’est exprimé il y a quelques jours à l'ouverture de la 11e édition de la fête du tapis en indiquant que dans le cadre de la prise en charge des contraintes soulevées par les tisserandes d'Ath Hicham, notamment celle liée à l'approvisionnement en laine, acheté par les artisanes de la wilaya de Ghardaïa, des instructions ont été données au directeur de la Chambre locale de l'artisanat et des métiers pour servir d'intermédiaire entre l'association des tisseuses d'Ath Hicham et le centre de collecte de laine de Relizane pour fournir cette matière première.

Observant le nombre important des projets touristiques, réalisés ou en cours de réalisation à travers le territoire national, le directeur général de l'artisanat au ministère a souligné l'engagement des propriétaires des nouvelles infrastructures hôtelières à acheter le tapis traditionnel et autres produits des autres métiers de l'artisanat pour promouvoir le patrimoine culturel national. Ce volet promotion et commercialisation est aussi pris en charge dans le cadre des conventions de coopération internationales pour participer aux foires et autres activités à l'étranger.

Il s’agit de perpétuer ces métiers maintenus malgré les difficultés de commercialisation et de disponibilité de la matière première. Certaines APW accordent une subvention de 500.000 DA pour l'organisation des fêtes, festivals et autres manifestations dédié à l'artisanat et au patrimoine culturel local. Que ce soit à Alger, Touggourt, Sétif, Médéa, Bouira, Tamanrasset, Timimoune, Tizi-Ouzou et Boumerdès, cet appui ne serait pas de trop.