Artisans : nécessité du registre du commerce

Le président de la Fédération nationale des artisans, Réda Yaïci, a indiqué, hier à El Moudjahid, qu'il compte saisir le ministère du Commerce, pour protester contre l'obligation qui leur est faite de disposer d'un registre du commerce pour exercer leur profession.

«L'artisan n'est pas un commerçant», a indiqué ce responsable arguant que les professionnels disposent déjà d'un carte d'adhérent à la fédération et s'acquittent de leurs impôts auprès de la caisse nationale des non salariés. M. Yaïci dit vouloir attendre la réponse du ministère avant de donner une autre ampleur à cette contestation. D'ores et déjà, le ministère de l'Artisanat est aussi saisi de ce dossier.

Dans le projet de lettre adressée au ministre du Commerce, le représentant des artisans appelle à revoir cette disposition pour alléger les procédures visant ce métier de l'artisanat, qui reste le dépositaire et le protecteur du patrimoine culturel faisant de lui un outil dans la promotion du secteur de l'artisanat, du tourisme et de la culture.

M. Yaïci a mis en exergue la situation difficile de l'artisanat en Algérie. Il indique que le contexte et l'environnement économique et juridique sont plus favorables dans les pays limitrophes encourageant l'artisan à travers une politique adéquate. Celle-ci comporte la disponibilité de la matière première, la réduction d'impôts, la consécration des espaces pour les expositions avec des loyers symboliques. «Par ailleurs, l'artisan algérien est sous pression avec l'augmentation des prix de la matière première et l'absence de politique du marketing», a-t-il ajouté.

Selon lui, l'Algérie jouit de potentiels et de mains-d'œuvre qualifiées pour promouvoir le secteur de l'artisanat mais que le manque de communication et de coordination entre les administrations concernées constitue une entrave à son développement. Il demande donc aux autorités d'être à l'écoute de l'artisan.

Pour toutes ces rasions, M. Yaici trouve inopportun d'inviter les artisans à s'inscrire au Centre national du registre de commerce. Il rappelle d’ailleurs que l'artisanat est une activité reflétant l'identité et l'histoire de l'Algérie.

C'est pour lettre en exergue cette dimension que la Fédération nationale des artisans avait entrepris depuis des années une série d'expositions à Alger. Des dizaines d'artisans venus de plusieurs wilayas y ont pris part, notamment celles tenues à la placette de la Grande Poste, à Bab Ezzouar ou dans d'autres communes aussi.

Les visiteurs, en famille parfois ont toujours été émerveillés par ce genre de manifestations visant la promotion des produits issus de wilayas comme Tlemcen, Blida, Boumerdès, Tissemsilt, Tizi Ouzou...

Des ventes ont été organisées pendant les vacances scolaires, nous indique Réda Yaici, qui regrette que ce genre d'initiatives n'ait pu être renouvelée régulièrement à cause des exigences des P/APC concernant le loyer des espaces.

Le président de la fédération activant sous l'égide de l'Union générale des commerçants et des artisans algériens a souligné que des ateliers de formation destinés aux jeunes ont aussi été organisés pendant ces évènements qui sont «une opportunité non négligeable pour promouvoir les métiers de l'artisanat telles que la tapisserie, la maroquinerie, la dinanderie, la céramique, la poterie, l'habillement traditionnel et la vannerie».

Les expositions visent ainsi l'objectif «de la formation des jeunes à ces métiers. On tend à les sensibiliser pour les diriger vers les centres de formation», a ajouté M. Yaici qui précise que les expositions ont aussi l'ambition d'encourager le tourisme intérieur.

Hichem Hamza