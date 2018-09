Le chiffre du jour : Plus de 600 entreprises et institutions africaines

La Chine accueillera à partir de demain un millier de représentants africains venant de plus de 600 entreprises, groupes commerciaux et institutions de recherche lors d'une conférence d'entrepreneurs chinois et africains. Cette conférence, la sixième depuis 2003, officiellement connue sous le nom de Dialogue de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains et des représentants d'entreprises, se déroulera dans le cadre d'une série de conférences en marge du Sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération sino-africaine.