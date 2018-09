24e édition de l’exposition d’OTDIKH à Moscou : Les opérateurs algériens invités

Les professionnels algériens du tourisme programment de plus en plus leur participation aux grands événements et salons internationaux. En matière de développement, le secteur compte parmi ceux considérés comme prioritaires.

Sans conteste, c’est là une opportunité idoine pour promouvoir notre destination, d’accroître les ventes et de souligner l’aspect marketing déployé par les entreprises. A ce propos, la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) a invité à travers son site-web les opérateurs économiques spécialisés dans le domaine du tourisme à prendre part à la 24e Exposition internationale du tourisme (OTDIKH) qui aura lieu du 11 au 13 septembre 2018 à Moscou (Russie) :«

Cette Exposition est l'évènement clé du secteur du tourisme en Russie, réunissant les opérateurs leadeurs et les représentants des autorités concernées dans le but d'établir des contacts directs et d'effectuer un dialogue productif dans le domaine du tourisme », a précisé la CACI.

Il convient de préciser que la participation à cette manifestation est une occasion importante pour dynamiser le tourisme national, à travers la vulgarisation des atouts, nombreux et divers, de l’Algérie et qui lui permettent de capter le plus grand nombre de touristes.

En outre, pour plus d’informations sur le programme et les modalités de participation, la CACI a sollicité les opérateurs pour prendre attache avec M. Nikolaï Loktev, conseiller de la Représentation commerciale de la Fédération de Russie en Algérie. Il y a lieu de noter que le volume des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Russie avait atteint 175 millions de dollars en 2002, 364 millions de dollars en 2005, dont 362 millions de dollars représentent uniquement les exportations russes vers l’Algérie.

Les exportations algériennes vers la Russie ne représentaient, quant à elles, que le montant de 2 millions de dollars, une centaine de tonnes de dattes et quelques produits industriels. En 2017, le volume de ces échanges entre les deux pays a doublé par rapport à 2015, atteignant les 4 milliards de dollars.

