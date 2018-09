Littérature : «meilleur polar francophone de l’année 2018» : 1994 , d’Adlène Meddi, lauréat du prix Transfuge

Le roman 1994, de l'écrivain-journaliste algérien Adlène Meddi, a eu le prix Transfuge, du meilleur polar francophone de l'année 2018, lit-on sur la liste des lauréats dévoilée sur le site internet du magazine culturel français. Paru en octobre 2017 en Algérie aux éditions Barzakh, 1994 paraîtra en France aux éditions Rivage Noir, le 5 septembre. Le livre figure aussi parmi les dix finalistes du prix des Cinq Continents de la Francophonie, dont le lauréat sera connu le 5 octobre prochain, et les treize finalistes du prix des Escales littéraires d’Alger qui sera remis le 11 octobre.

Le titre du roman représente l'année 1994 où «tout bascule pour quatre jeunes lycéens d'El-Harrach» qui «décident de former, avec leurs propres moyens, un groupe clandestin de lutte antiterroriste», selon la présentation de l'éditeur. Adlène Meddi est né en 1975 à Alger. Il a fait des études de journalisme à Alger et à l’EHESS de Marseille (France). Il a travaillé comme reporter au quotidien national El Watan. En 2002, il publie aux éditions Barzakh un polar intitulé Le casse-tête turc, suivi en 2008 de La prière du Maure. Fondé en 2004, Transfuge est un magazine mensuel français qui a pour ambition de «couvrir l’actualité culturelle contemporaine et traite particulièrement de littérature et de cinéma».

Le magazine ouvre la saison des prix littéraires d'automne en distinguant 18 lauréats dans 16 catégories en littérature française, étrangère, essai, polar mais aussi un texte de théâtre.

Dans la catégorie «Meilleur roman arabe», le prix a été décerné au roman J'ai couru vers le Nil de l'écrivain égyptien Alaa El Aswany. En 2017, le roman Zabor ou les Psaumes de Kamel Daoud a eu le prix Transfuge du meilleur roman de langue française.