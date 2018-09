44e festival de cinéma américain de Deauville : Hommage à l’acteur australien Jason Clarke

Le 44e festival de cinéma américain de Deauville a débuté vendredi dernier par un hommage à l'acteur australien Jason Clarke, à l'affiche du film d'ouverture Le secret des Kennedy. «C'est un film très politique qui a suscité de vives réactions aux Etats-Unis», a déclaré sur le tapis rouge, juste avant le début de la cérémonie d'ouverture, l'acteur de 49 ans qui a joué dans la saga de science-fiction La Planète des singes : l'affrontement, ou encore dans le drame sur le sommet du monde Everest.

Le Secret des Kennedy de John Curran, film hors compétition, revient sur un drame qui mit fin aux chances de Ted Kennedy, incarné par Jason Clarke, d'accéder à la Maison-Blanche. 62 films vont être projetés durant cette 44e édition. Quatorze longs métrages sont en compétition.

Le palmarès sera annoncé le 8 septembre. L'an passé, le festival, qui accueille environ 60.000 spectateurs par an, a couronné The Rider de Chloé Zhao.

«Les films en compétition sont assez tournés vers la réalité sociale. Il n'y a pas de film pamphlétaire contre Trump, mais il y a des inquiétudes, des jeunes, des communautés, qui montrent à quel point les Américains ne sont pas rassurés sur l'avenir», a expliqué le directeur du festival Bruno Barde.

Par ailleurs, le festival rendra hommage le 7 septembre à Morgan Freeman et Sarah Jessica Parker. Plusieurs autres stars sont attendues pour cette 44e édition : la Britannique Kate Beckinsale, les Américains John C. Reilly, Joaquin Phoenix, ou la star du film pour adolescents Divergente, Shailene Woodley.