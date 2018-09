Début des Rencontres annuelles des jeunes écrivaines « Méditerranée – Afrique » : Jonction de plumes féminines

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a inauguré, hier à la Bibliothèque nationale, la première édition des Rencontres annuelles des jeunes écrivaines «Méditerranée – Afrique» (RAMAJE). Un événement de deux jours qui devrait encourager et valoriser les métiers de l’édition, notamment la valorisation des jeunes écrivaines, de plus en plus nombreuses et au talent prometteur.

Cet événement ambitieux fera de la capitale un centre de débats littéraire et intellectuel pour célébrer la puissance de l’imaginaire et le pouvoir des mots chez les femmes. Le ministre de la Culture s’est rendu à la grande librairie RAMAJE où une dizaine de jeunes auteures ont présenté leurs ouvrages à l’exemple d’Amel Bouchareb, Sandra Sabrina Triki, Lynda Handala, Meriem Skandar ou encore Noelka. Rappelant la nécessité d’accompagner les jeunes écrivaines dans leur carrière littéraires, Azzedine Mihoubi a félicité la tenue de cet événement qui devrait enrichir le débat littéraire et faire émerger de nouvelles plumes. «RAMAJE est une valeur ajoutée au champ littéraire algérien, l’intérêt pour la littérature est de plus en plus grand, une telle initiative est donc un besoin vital pour proposer de nouvelles idées et voir l’émergence de nouvelles plumes», a souligné le ministre de la Culture.

Ambitionnant de devenir une plateforme incontournable de la réflexion autour du féminin dans la littérature, comme création et dans les métiers qui lui sont consacrés, ces rencontres sont nées de la volonté de mettre en avant la littérature algérienne produite par des femmes, vivant et travaillant en Algérie où s’illustrent en dehors de nos frontières.

Se voulant fédératrices et ouvertes à toutes les langues et à toutes les formes d’écriture, les RAMAJE aspirent à incarner l’ouverture sur l’autre, sur le monde et sur les formes contemporaines de l’écriture, mais aussi à impliquer des idées, à accompagner des initiatives et à constituer une force de propositions.



Institution du prix littéraire Yamina Mechakra du roman



En marge de la première édition des RAMAJE, un vibrant hommage a été rendu à l’écrivaine psychiatre Yamina Mechakra qui «vaut son pesant de poudre», selon les écrits de Kateb Yacine. Un prix littéraire du roman baptisé en son nom a été créé à l’occasion, et sera décerné par un jury exclusivement féminin. Composé par Rabia Djelti, présidente du jury «langue arabe», Lynda Koudache, présidente du jury «langue amazighe» et Maissa Bey, présidente du jury «langue française», le prix Yamina Mechakra récompensera de jeunes écrivaines algériennes, dont l’œuvre original se serait distinguée par son thème et par la maîtrise de sa langue d’écriture. «Yamina Mechakra a été l’étoile filante de la littérature algérienne, elle a édité uniquement deux romans Arris et La grotte éclatée qui est une référence littéraire. Ce livre doit être lue deux fois, la première pour comprendre l’histoire et s’imprégner de la trame, et la seconde pour comprendre l’univers de cette romancière d’exception qui nous a quittés très tôt», a déclaré Dalila Nadjem, membre du comité d’organisation de RAMAJE, avant de revenir sur la nécessité d’instituer un tel prix. «La femme algérienne a historiquement joué un rôle prépondérant dans le patrimoine littéraire. Depuis la tradition orale, la femme a toujours écrit sous pseudonyme masculin. C’est une bonne chose que le prix littéraire Yamina Mechakra du roman soit institué par les femmes et pour les femmes», a-t-elle fait savoir.

Plusieurs rencontres sont au menu de la première édition de RAMAJE animée par une panoplie d’auteurs, éditeurs et universitaires. Des rencontres intitulées «Osons l’avenir», «Vivons la liberté !», «Traduire sans trahir», «Edition des femmes», «Parlons d’écriture».

Des ateliers au bénéfice des jeunes écrivaines sont également au programme pour faire la jonction entre le monde éditorial et l’université, le théâtre, le cinéma et la bande dessinée.

Kader Bentounès