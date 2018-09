1er Salon d’Annaba : La production locale affiche sa diversité

Plus de 50 entreprises activant dans divers secteurs de production et de service à travers le territoire national prendront part, jeudi prochain au complexe olympique 19-Mai-1956, au 1er Salon d’Annaba, a-t-on appris du coordinateur du comité d’organisation du Salon, M. Nadir Ounissi. Cette manifestation commerciale, dont l’organisation coïncide avec la rentrée sociale, permettra aux familles d’Annaba et des régions limitrophes «de découvrir davantage la production locale dans toute sa diversité et d’acheter divers articles notamment scolaires à des prix compétitifs», a précisé le même responsable, mettant l’accent sur l’importance de ce genre d’activité dans l’accompagnement et la promotion de la production nationale. Des effets vestimentaires, articles d’ameublement, fournitures scolaires, détergents, équipements électroménagers, des produits cosmétiques et autres électroniques fabriqués localement seront présentés à l’occasion de ce Salon commercial, a fait savoir le même responsable. Parallèlement, des activités artistiques et de distraction au profit des tout petits et leurs familles sont au menu de cette manifestation commerciale pour laquelle des mesures ont été prévues en matière de transport pour faciliter le déplacement des citoyens du centre-ville vers le complexe olympique, a encore précisé le coordinateur du Salon. La première édition de ce Salon, qui devra se poursuivre jusqu’au 10 septembre, est organisée par l’agence de communication Nova, créatrice, en collaboration avec la Chambre du commerce et d’industrie Seybouse-Annaba, a-t-on ajouté.