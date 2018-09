Sécurité sociale : Plaidoyer pour l’équilibre financier

La modernisation du système de protection sociale a été au cœur de la visite effectuée jeudi dernier par le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, à Sidi Bel-Abbès.

Il avait d’ailleurs inauguré le siège de l’agence locale de l’emploi et du centre de la caisse des assurances à Telagh, comme il a visité des structures de prestations sociales, des unités créées dans le cadre de l’ANSEJ et le chantier de réalisation du centre régional de confection d’équipements et accessoires orthopédiques au niveau du chef-lieu. Cette visite a permis l’évaluation et le diagnostic d’un système de protection sociale à consolider et à préserver surtout son équilibre financier. Il fut ferme dans ses déclarations en invitant les gestionnaires de ces établissements à se conformer à la loi, et également l’affilié à faire preuve de responsabilité pour la protection de ses droits et la pérennité du service public. La réunion tenue avec les cadres et représentants de son département a été une autre opportunité pour s’étaler sur le sujet et définir la ligne de conduite à observer scrupuleusement.

Par ailleurs, il a été relevé un abus dans la délivrance des congés de maladie. A titre d’illustration, on enregistre plus de 14 millions de journées qui sont indemnisées par la CNAS avec naturellement des répercussions sur la situation financière de cette structure. Une structure qui ne peut éternellement faire face à un tel état de fait continuellement aggravé par de tels dépassements. L’ordre des médecins et l’affilié sont d’une certaine manière interpellés pour œuvrer dans le sens de la protection de cet acquis social, en faisant preuve de responsabilité et de civisme. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur pour lutter contre ce phénomène préjudiciable à la santé financière de la Caisse, a indiqué le ministre.

Le constat est que la carte Chiffa est parfois utilisée de façon abusive, c’est pourquoi les bénéficiaires sont invités à une exploitation rationnelle. Le ministre n’a pas manqué de signaler les progrès accomplis pour l’amélioration des prestations de service public grâce, a-t-il souligné, à un effort fourni par l’Etat et traduit par l’équipement des structures et leur modernisation. Il n’a pas manqué sur ce registre de se focaliser sur l’accueil des affiliés et l’impérieuse nécessité d’être constamment à leur écoute pour la prise en charge de leurs attentes.

En clair, toute une volonté politique fut exprimée à travers ses interventions comme pour rappeler l’importance du volet social dans l’action de l’Etat et de son devoir de protection de l’hygiène et de la santé du citoyen. M. Zemali a énuméré les priorités de l’action de son département avec le souci de l’équilibre financier des caisses d’assurances.

A. Bellaha