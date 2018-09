M. Messahel aujourd’hui à Pékin

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, prendra part, aujourd’hui à Pékin, à la 7e Conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-Afrique (FOCAC), a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette session qui intervient en préparation du 3e Sommet du FOCAC, demain et après-demain, permettra aux ministres des Affaires étrangères de procéder à «une évaluation du partenariat Chine-Afrique et à la finalisation des deux principaux documents devant couronner le Sommet, à savoir la Déclaration de Beijing et le Plan d’action 2019-2021», précise la même source. M. Messahel, qui conduira la délégation algérienne aux travaux de cette Conférence, aura l’occasion de rencontrer certains de ses homologues africains, ajoute le communiqué.