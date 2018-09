3e Conférence parlementaire sur l’immigration : une délégation parlementaire à Niamey

Une délégation des deux chambres du Parlement prendra part, les 4 et 5 septembre à Niamey (Niger), à la 3e Conférence parlementaire sur l'immigration. La délégation parlementaire, qui sera conduite par le président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Affif, est composée de MM. et Mmes Kacha Saïd, Barki Aicha, Berrahou Fatiha, Selatnia Belkacem et Mohamed Babaali. Cette conférence vise à «mobiliser les parlementaires africains en tant qu'acteurs politiques principaux dans le phénomène de l'immigration qui constitue un défi majeur pour les responsables politiques tant au niveau africain qu'international, tout en réaffirmant la nécessité de voir l'immigration s'accomplir dans des conditions sûres et dans le respect des droits de l'homme». Elle vise également à «soutenir la position africaine au Pacte mondial pour les migrations, lequel sera adopté par les États membres de l'Organisation des nations unies (ONU)». La délégation parlementaire algérienne prendra part également à une conférence en faveur des parlementaires, le 3 septembre, consacrée à l'examen de plusieurs thèmes, dont «Les parlements régionaux, fonctionnement et caractéristiques, les principes de la politique étrangère, les techniques diplomatiques et la particularité diplomatique dans la politique extérieure des États».