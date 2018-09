Ligue sahraouie pour la protection des prisonniers : des conditions de détention inhumaines

La Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis a tiré la sonnette d'alarme sur l'état de santé des prisonniers politiques sahraouis qui croupissent dans les geôles marocaines, en raison des conditions de leur détention et de la poursuite des grèves de la faim illimitées par des détenus depuis plus d'un mois.

Selon la presse sahraouie, les prisonniers politiques sahraouis Abdel Mawla El-Hafedi et Mohamed Dada ont entamé une grève de la faim de plus de 38 jours, ainsi que leur camarade Ali Chargui, qui a entamé son 27e jour de grève, protestant contre leurs conditions de détention. L’Association de protection des prisonniers sahraouis a appelé toutes «les institutions et organisations internationales de défense des droits de l'homme à faire pression sur l’occupant marocain pour mettre fin à sa politique arbitraire contre les prisonniers politiques sahraouis». Plusieurs prisonniers politiques avaient entamé une grève de la faim illimitée pour dénoncer les conditions de détention difficiles, notamment dans les prisons d'Aït Melloul et Tata. Les organisations internationales militant en faveur des droits de l’Homme au Sahara occidental occupé avaient dénoncé à maintes reprises les «conditions inhumaines» imposées aux prisonniers politiques sahraouis au Maroc, notamment ceux faisant partie du Groupe de Gdeim Izik placés à l'isolement et privés de tous leurs droits fondamentaux. Récemment, deux ONG française et suisse activant dans la promotion et la défense des droits de l'homme avaient déposé une plainte devant l'ONU pour violation des droits de l'homme à l'égard des prisonniers politiques sahraouis. Des rassemblements avaient été également organisés par les militants des droits de l'homme et des représentants de la communauté sahraouie établie à l'étranger, notamment en Europe, pour alerter les décideurs européens sur la situation «critique» des prisonniers et exiger leur libération. Les défenseurs de la cause sahraouie avaient adressé des «appels urgents» aux États membres de l'UE, aux organisations de défense des droits de l'homme et aux partis politiques, pour «préserver la vie de ces Sahraouis en danger de mort».



Le militant sahraoui Khalihene El-Fek lourdement condamné et privé de ses avocats



Les autorités d'occupation marocaines ont prononcé une lourde peine contre le militant politique sahraoui Khalihene El-Fek, arrêté le 16 août dernier à l'aéroport d'El-Ayoune occupée, alors que ses deux avocats espagnols ont été empêchés d'assister à son procès, selon des sources médiatiques sahraouies. L'agence de presse sahraouie SPS a rapporté hier que le détenu, qui s'est présenté vendredi à l'audience dans un état de santé très critique à la suite de sa grève de la faim pour dénoncer son arrestation et la fabrication des charges, a été condamné à une peine de 4 mois de prison ferme, pour avoir pris part aux travaux de l'université d'été des cadres du Front Polisario à Alger. Torturé et renvoyé à la prison d'Al-Akhal d'El-Ayoune occupée, Khalihene El-Fek avait été accusé pour des faits fabriqués de toutes pièces par l'occupant marocain, selon la Ligue de défense et de protection des détenus sahraouis, alors qu'il avait déjà écopé d'une peine d'un an et demi en 2017 également pour des motifs fallacieux. Lors de son procès, vendredi, de nombreux militants et proches du détenu ont été empêchés d'assister à l'audience, certains d'entre ont été même agressés par les forces marocaines, ont rapporté des sources sahraouies. Les forces d'occupation marocaines ont refusé l'accès à la ville d’El-Ayoune occupée à deux avocats espagnols renvoyés dès leur arrivée à l'aéroport, selon la même source. Il s'agit, selon les mêmes sources, des avocats du Conseil général des avocats espagnols, Pablo Jiminez Franco et Ana Sebadtian Gascon, qui devaient assister au procès de Khalihene El-Fek. Ce n'est pas la première fois que les autorités d'occupation refusent délibérément l'entrée aux territoires sahraouis occupés ou procèdent à l’expulsion de délégations étrangères et observateurs sympathisants avec la cause du peuple sahraoui. Le Maroc interdit depuis des mois des visites aux prisonniers politiques sahraouis détenus, notamment pour les défenseurs des droits de l'homme. Des députés européens avaient été également empêchés dernièrement d'entrer à El-Ayoune occupée. Les parlementaires européens avaient dénoncé une politique marocaine visant à isoler les territoires sahraouis pour qu'il n'y ait pas de «témoins de la violation continue des droits de l'homme».