Incendies de forêt : 1.700 ha ravagés depuis le 1er juin dernier

Les incendies de forêts, reviennent chaque été avec leurs lots de dégâts sur notre patrimoine végétal. Ce fléau, en effet, résiste, aux dispositifs «chocs» des services concernés, adoptés, à l’approche de la saison estivale, pour sauver nos «puits» de carbone forestiers, de plus en plus menacés par ce danger récurent qui menace les écosystèmes et la nature, de manière générale. Notre ceinture verte, c’est un fait, semble filer du mauvais coton avec tous ces drames écologiques qu’elle ne cesse de subir, en été, avec chaque saute d’humeur du thermomètre.

Depuis l’ouverture de la saison estivale, ce sont, pas moins, de 1.700 hectares de massifs forestiers qui ont été ravagés par les feux. Notre couvert végétal, c’est un fait, perd sa verdoyance et sa fraîcheur, confirmé par les innombrables coups durs qui se succèdent pour mettre en péril nos forêts frappées par la malédiction d’un recul et d’une dégradation visibles et caractérisées. Aujourd’hui, des milliers d’hectares de ces espaces végétaux, sont livrés aux flammes, à la désertification, l’érosion du sol, les changements climatiques et surtout le pillage du gisement vert par des pseudos industriels qui pratiquent la carbonisation du chêne-liège, en particulier, à la tombée de la nuit, échappant ainsi, au contrôle des forestiers. Il faut dire que dans les régions forestières, cette activité fait tabac, notamment avec la prolifération des lieux de restauration qui ressuscitent, via, chawarma, brochettes et autres, la cuisson sur braises. Mais dans toute cette histoire, ce sont, nos forêts qui paient cher cette nouvelle tendance, d’autant plus que le taux de boisement, chez-nous, ne représente que 11%, au moment où les incendies de forêts détruisent, des milliers d’hectares, chaque année.

La protection et la revalorisation du patrimoine végétal et de nos espaces forestiers, n’est certainement pas du seul ressort de la direction des forêts, des autorités et des services de sécurité. C’est l’affaire du citoyen, aussi, appelé, à être acteur des stratégies de préservation et de développement des forêts, à travers des comportements et une prise de conscience quotidiens et non conjoncturels, à même de donner une seconde vie aux «poumons» des régions qui lancent un SOS. Il est temps de travailler main dans la main pour que le massacre des forêts cesse.

Samia D.