Tizi Ouzou : Bilan hebdomadaire de la sûreté de wilaya : Plusieurs affaires élucidées

Ainsi, la brigade mobile de la Police judicaire de la sûreté de daïra de Draâ Ben Khedda ont procédé durant cette période indiquée à l’arrestation de sept personnes, originaires des wilayas de Médéa et Tizi-Ouzou, en flagrant délit de vol de parties métalliques du rail de l’ancienne gare ferroviaire de la localité, qu’ils découpaient avec un chalumeau et transportaient à bord d’une semi-remorque, selon un communiqué de la cellule de communication de la SWTO rendu publique hier. Une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre de ces malfaiteurs avant leur présentation parquet de Tizi-Ouzou qui a mis deux d’entre elles en détention préventive, quatre sous contrôle judiciaire, tandis que la septième a été citée à comparaitre.

Dans le même cadre, et suite à une plainte déposée par un citoyen de Tizi-Ouzou, pour escroquerie, les Forces de Police de la Brigade de la Recherche et d’Intervention relevant du Service de Wilaya de la Police Judicaire, ont entrepris des investigations qui ont permis l’arrestation d’un ressortissant étranger, de nationalité malienne, auteur d’escroquerie et de contrefaçon de billets de banque, trouvé en possession d’un lot de coupure de papier, prêts à la contrefaçon, ainsi que des produits qu’il utilisait à cet effet, a fait savoir aussi la même source, tout en précisant que le mis en cause a été placé en détention préventive pour les chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs, usurpation d’identité et escroquerie. Son acolyte, en fuite, est toujours activement recherché.

Par ailleurs, les éléments de la même Brigade ont arrêté au courant de la même semaine un individu originaire de la Daïra de Béni Douala, en possession d’une arme à feu de 4e catégorie, détenue illégalement, et un Tazer. Présenté au parquet de Tizi-Ouzou, il a été condamné en comparution directe, à six mois de prison avec sursis, et une amande de 50.000.00 DA, selon le même communiqué faisant état du bilan hebdomadaire des activités de la SWTO. Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, et suite à un contrôle de routine, les Forces de Police de la Brigade Spécialisée, ont procédé à l’arrestation de deux individus, circulant à bord d’un véhicule, trouvés en possession d’une quantité de 135 comprimés de psychotrope, une quantité de kif traité, des armes blanches, et une somme d’argent revenue de la vente. Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou, l’un a été mis en détention préventive, et le second à été cité à comparaître.

Par ailleurs, et suite à un appel d’un citoyen, signalant une rixe sur la voie publique, les forces de police de la Sûreté de daïra de Larbaâ Nath-Irathen, se sont immédiatement déplacées sur les lieux pour intervention. Sur place, deux individus ont été arrêtés, et trouvés en possession de 48 comprimés de psychotrope, une arme blanche, et une somme d’argent, revenu de la vente, a également indiqué la même source, en faisant savoir que les deux individus ont été placés sous contrôle judiciaire pour les chefs d’inculpation de rixe sur la voie publique, détention de psychotropes à des fins de commercialisation, ivresse publique et manifeste, et trouble à l’ordre public.

Durant la même semaine, les Forces de police de la Sûreté de daïra de Ouaguenoun, ont, de leur côté, traité deux affaires de vol par effraction, ayant ciblé deux commerces de vente de boissons alcoolisées, au niveau du lieu-dit Tighouname, village Boudchicha, commune de Ouaguenoun, durant lequel les malfrats s’étaient emparés de deux coffres forts qui contenaient une somme d’argent importante.

Les recherches entreprises dans ce cadre, lit-on dans le communiqué, ont permis d’identifier les auteurs et d’en arrêter un, et récupérer le véhicule qu’ils utilisaient pour le transport des coffres forts en question. Présenté au Parquet de Tigzirt pour les chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs en vue de la commission d’un vol avec effraction, de nuit, avec usage d’un véhicule, il a été mis en détention préventive, tandis que deux autres complices sont activement recherchés.

Pour leur part, les forces de police de la 7e Sûreté urbaine ont identifié l’auteur de vol d’une moto qu’ils ont récupérée à Oued-Aïssi, et remise à son propriétaire. Concernant le volet relatif au contrôle des usagers des motocycles, avec l’objectif de lutter contre les dangers de la conduite dangereuse de cette catégorie, le service de wilaya de la sécurité Publique ont enregistré, durant la même semaine, 59 infraction dont 15 pour défaut de documents afférents à la circulation, 6 pour défaut l’assurance, 8 pour défaut de permis de conduire, et 30 pour non port du casque.

Les mêmes services de police ont, à l’occasion de la rencontre de Football ayant opposé la JSK à l’USMBel-Abbès au stade du 1er novembre 54, et dans le cadre des dispositifs sécuritaires mis en place pour assurer le bon déroulement de cette rencontre et éviter toutes formes d’incidents tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, procédé à l’interpellation et transfert de 10 individus pour différents motifs, à savoir ivresse publique et manifeste, port d’objets prohibés qui ont été confisqués après mesures prises à leurs encontre, avant d’être relaxés.

Bel. Adrar