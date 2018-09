Grand angle : Défi

Les États-Unis ont annoncé leur décision de ne plus financer l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Ce qui est loin d’être une surprise. La menace était dans l’air depuis plusieurs mois, et Washington ne s’en est pas caché. Bien au contraire, l’administration Trump avait fait part de cette intention, en réduisant déjà progressivement ses contributions à l’UNRWA. Les USA ont simplement usé de l’arme du chantage qui est en leur possession. Les accuser dans ce cas, comme l’ont fait en désespoir de cause les responsables palestiniens, de «renier leurs engagements internationaux et leur responsabilité» ou les interpeler sur les conséquences de leur décision qui «nuit non seulement à une situation déjà instable, mais aussi aux chances d'une paix future au Moyen-Orient», n’est pas pour donner mauvaise conscience à Donald Trump. Pour le 45e président américain et son administration, la fin justifie les moyens. Que d’'ici fin septembre, «l'UNRWA n'aura plus un sou» et ne pourra de ce fait assister plus de trois millions de Palestiniens sur les cinq millions enregistrés comme réfugiés, n’est pas son souci majeur. Dans toute guerre, des victimes collatérales sont dénombrées. Les réfugiés palestiniens en sont une. Car, pour Washington, ce qui compte, c’est d’amener les responsables de l’Autorité palestinienne à négocier selon leurs desiderata, mais qui sont en réalité ceux des israéliens. La paix que les Américains veulent imposer aux Palestiniens est imaginée avant tout pour servir les intérêts d’Israël. Les attentes des Palestiniens sont secondaires. Pour tenter de pallier le retrait américain de l’UNRWA, quelques initiatives ont émergé. Berlin a annoncé une hausse «substantielle» de sa contribution, et a appelé ses partenaires européens à en faire autant. La Jordanie a de son côté annoncé l'organisation d'une conférence, le 27 septembre à New York, afin de la soutenir. À charge donc pour la communauté internationale de démontrer que la décision américaine, pour souveraine qu’elle soit, ne va pas pour autant entraver le mandat et la mission de l’agence onusienne. Un défi qu’elle se doit de relever.

Nadia K.