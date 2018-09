Chris Gunness, porte-parole de l’UNRWA : « Des conséquences profondes et imprévisibles »

L'Unrwa «fournit des services essentiels aux réfugiés palestiniens et contribue à la stabilité de la région». D'ici fin septembre, l'agence «n'aura plus un sou», avait averti son porte-parole, Chris Gunness. «Les gens vont devenir plus désespérés et marginalisés», a-t-il dit hier, mettant en garde contre les «conséquences dramatiques (...) profondes et imprévisibles» d'une telle mesure. Selon Hugh Lovatt, un expert au think-thank European Council of Foreign Relations, la décision américaine est une façon de chercher à «écarter unilatéralement le sujet du droit au retour des réfugiés Palestiniens de la table des négociations». «Mais les actions américaines sont (...) dangereuses et ne marcheront pas», dit-il, estimant que le plan visant à obtenir des financements des pays accueillant les réfugiés n'était pas viable. «Ni le Liban ni la Jordanie ne vont (les) suivre», selon lui. Quelques initiatives ont émergé pour tenter de pallier le retrait américain. Berlin a annoncé vendredi une hausse «substantielle» de la contribution allemande à l'agence de l'ONU et a appelé ses partenaires européens à en faire autant. La veille, la Jordanie avait annoncé l'organisation d'une conférence le 27 septembre à New York pour soutenir l'agence, qui a besoin d'au moins 200 millions de dollars d'ici la fin de l'année pour remplir sa mission.