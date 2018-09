Soutien de l’Algérie à la cause palestinienne , Hamas : une position forte et distinguée

Le porte-parole du mouvement de résistance islamique palestinien (Hamas), Sami Abou Zouhri, a salué, hier à Mascara, la position algérienne vis-à-vis de la cause palestinienne qu’il a qualifié de «distinguée» et de «forte». Dans une déclaration, en marge d’une cérémonie de solidarité avec le peuple palestinien organisée par le bureau de wilaya de l’association caritative «El Baraka», M. Abou Zouhri a souligné que les visites des dirigeants du Hamas en Algérie expriment la grande reconnaissance des Palestiniens de la position algérienne officielle et de son peuple envers la cause palestinienne, «qui demeure une position forte et distinguée». Le porte-parole du Hamas a déclaré que «ma visite en Algérie intervient pour expliquer les enjeux et dangers auxquels fait face la cause palestinienne». Il a estimé, dans ce sens, que l’annulation totale des aides des États-Unis d’Amérique à l’Office des secours et des travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) entre dans le cadre de «l’accord du siècle» lancé en exécution dernièrement par la proclamation d’El-Qods occupée comme capitale de l’occupant israélien et le transfert de l’ambassade US vers la ville Sainte, et aboutissant à la suppression des aides destinées aux réfugiés palestiniens via l’UNRWA.