Fin du financement américain à L’UNRWA : une décision irresponsable

La décision américaine de ne plus financer l’agence de l’Onu pour les réfugiés palestiniens reste lourde de conséquences. Ainsi, selon les responsables onusiens, près de 700 écoles accueillant 500.000 enfants entre Ghaza, la Jordanie et la Syrie «pourraient ne pas rouvrir à la rentrée».

De plus, un million de personnes qui disposent d'une assistance alimentaire d'urgence dans la bande de Ghaza risquent aussi de voir cette aide suspendue. Le désengagement américain aura des conséquences sur la sécurité régionale, a averti le commissaire de l'agence, avec plus d'un demi-million de jeunes qui risquent d’être laissés au désœuvrement.

L'autorité palestinienne a rejeté et condamné la décision des États-Unis vendredi de ne plus financer l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA). Après avoir «attentivement examiné la question», l'administration de Donald Trump «a décidé que les États-Unis ne feraient pas de contribution supplémentaire à l'UNRWA», une «opération irrémédiablement biaisée», a indiqué la porte-parole du département d'État, Heather Nauert, dans un communiqué. «Nous rejetons et condamnons cette décision américaine dans son intégralité», a réagi, dans un communiqué, le négociateur en chef palestinien et secrétaire général de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP), Saëb Erakat.

M. Erakat a appelé les pays du monde «à rejeter cette décision et à fournir tout l'appui possible» à l'UNRWA. Le porte-parole de l'agence de l'ONU, Chris Gunness, a exprimé, via Twitter, de «profond regrets» et de «déception» suite à la décision américaine. Avant l'annonce de vendredi, les responsables palestiniens avaient accusé les États-Unis de «renier leurs engagements internationaux et leur responsabilité». «Ce n'est pas à l'administration américaine de définir le statut des réfugiés palestiniens.

Le seul statut que les États-Unis peuvent définir, c'est leur propre rôle en tant que médiateur de paix dans la région», a encore estimé Hossam Zomlot. «En faisant siennes les positions israéliennes les plus extrêmes sur tous les sujets, y compris sur les droits de plus de cinq millions de réfugiés palestiniens, l'administration américaine a perdu son statut de médiateur et nuit non seulement à une situation déjà instable, mais aussi aux chances d'une paix future au Moyen-Orient», a encore dénoncé l'émissaire palestinien à Washington.



Le chef de l’ONU regrette



Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a exprimé quant à lui ses regrets quant à la décision américaine. Faisant remarquer que l'UNRWA était une agence importante fournissant des services essentiels aux réfugiés de Palestine et contribuait à la stabilité de la région, le chef de l'ONU a indiqué qu'elle «bénéficiait de sa pleine confiance», selon un communiqué publié par Stéphane Dujarric, porte-parole d'Antonio Guterres. «Les États-Unis ont toujours été le principal contributeur de l'UNRWA. Nous sommes reconnaissants envers son soutien au fil des ans», a déclaré M. Guterres.

«Le Commissaire général (de l'UNRWA), Pierre Krahenbuhl, a accompli des efforts rapides, novateurs et acharnés, pour surmonter la crise financière inattendue à laquelle l'UNRWA a dû faire face, cette année», a indiqué le secrétaire général, ajoutant que ces efforts «avaient élargi la base de donateurs, levé de nouveaux financements considérables et exploré de nouvelles pistes de soutien.

En outre, l'UNRWA a pris des mesures de gestion internes extraordinaires, pour accroître son efficacité et réduire ses coûts». «L'UNRWA dispose d'un solide bilan en matière de services de qualité dans les domaines de l'éducation, de la santé et d'autres services essentiels, souvent dans des conditions extrêmement difficiles, aux réfugiés de Palestine qui en ont grand besoin», a noté M. Guterres. Le secrétaire général a appelé les autres pays à aider à combler le déficit financier restant de l'UNRWA afin que l'agence onusienne puisse continuer à fournir cette aide vitale, ainsi qu'un sentiment d'espoir pour cette population vulnérable.



Promesses de dons, et résultats médiocres



L'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l’ONU fait toujours face à une situation financière dramatique, et menace d'arrêter incessamment certains de ses services. L'agence onusienne cherche toujours 250 millions de dollars de toute urgence pour combler la réduction drastique de la contribution américaine. Une conférence des donateurs, qui s'est tenue lundi 25 juin au siège de l’organisation à New York, n'a pas permis de combler ce déficit, et a exposé un peu plus la fatigue des pays donateurs. Pas de bilan chiffré à l'issue de cette troisième conférence pour recueillir des fonds pour l'UNRWA. Le résultat était médiocre et très loin des 250 millions de dollars que l'agence onusienne estime nécessaires pour poursuivre ses services essentiels. Seule la Belgique a promis un nouvel apport de 4 millions d'euros et le Mexique une participation de 500.000 dollars. À titre de comparaison, 200 millions de dollars avaient été promis en mars et en mai 2018, lors des conférences de Rome et d'Amman, grâce notamment à l'Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis. Ce budget reste insuffisant, estime le commissaire général de l'agence. Le président de l'Assemblée générale de l'ONU, Miroslav Lajcák, a annoncé, lors d'une conférence de presse à New York, que près de 700 écoles accueillant 500.000 enfants entre Ghaza, la Jordanie et la Syrie « pourraient ne pas rouvrir à la rentrée». De plus, un million de personnes qui disposent d'une assistance alimentaire d'urgence dans la bande de Ghaza risquent aussi de voir cette aide suspendue. Le désengagement américain aura des conséquences sur la sécurité régionale, a averti le commissaire de l'agence, avec plus d'un demi-million de jeunes qui risquent d’être laissés au désœuvrement.



Plus de 3 millions de Palestiniens à charge



L'Unrwa aide plus de trois millions de Palestiniens sur les cinq millions enregistrés comme réfugiés — notamment à travers ses écoles et ses centres de santé, dans les territoires palestiniens, mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie. À Ghaza, enclave surpeuplée sous blocus israélien où la plupart des enfants fréquentent les écoles de l'Unrwa, la décision américaine suscite de vives craintes au sujet de l'éducation. «S'ils arrêtent complètement leur aide, cela aura un impact majeur sur nos enfants», a déploré Abou Mohammed Houweila, 40 ans, du camp de Jabaliya, dans le nord de la bande de Ghaza. Père de neuf enfants ayant obtenu leur diplôme dans des écoles de l'Unrwa ou encore scolarisés, il juge la décision américaine «injuste». «Les gens n'ont pas les moyens d'acheter des sacs d'école et des livres», argue-t-il. Un autre habitant de Ghaza, Hicham Saqallah, avertit que cette décision pourrait mener à une hausse des violences. «Arrêter l'aide aux écoles signifie détruire l'avenir d'un grand nombre d'élèves et les jeter à la rue», dit l'homme de 55 ans.

Pour M. Saqallah, il s'agit rien de moins qu'un «chantage politique» pour faire pression sur les Palestiniens. «Je ne pense pas que cela puisse éliminer notre cause palestinienne. C'est une cause juste. Si l'aide est arrêtée, la lutte (...) se poursuivra.» Les États-Unis, historiquement le principal pays donateur de l'UNRWA, ont déjà drastiquement réduit leurs versements, tombés à 65 millions de dollars en 2018, alors qu'ils étaient de 350 millions en 2017. L'Autorité palestinienne refuse tout contact avec Washington depuis l'annonce par Donald Trump fin 2017 de la considération d'El-Qods comme capitale d'Israël. Les États-Unis ont également annoncé la semaine dernière l'annulation de plus de 200 millions de dollars d'aide bilatérale aux Palestiniens.



Crise d’énergie à Ghaza



Le programme qui fournit du carburant à la population dans l'enclave palestinienne de Ghaza manque de fonds, a averti un porte-parole de l'ONU, soulignant que cette crise d'énergie a un effet «dévastateur» sur la situation humanitaire déjà «désastreuse». «Le coordonnateur humanitaire (le Coordonnateur résident et Coordonnateur de l'action humanitaire de l'ONU dans le territoire palestinien occupé), Jamie McGoldrick, a écrit à la communauté des donateurs pour l'informer que le Programme de carburant d'urgence aidé par les Nations unies, qui fournit du carburant d'urgence permettant de faire fonctionner des groupes électrogènes dans d'importants établissements de santé, ou dans des installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement, manque de fonds», a indiqué le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stephane Dujarric. «Si nous ne recevons pas de nouveaux fonds immédiatement, nous serons confrontés à une interruption potentiellement catastrophique des prestations de services. Les services fournis par les hôpitaux, les cliniques, le traitement des eaux usées, les installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement cesseront de fonctionner», a dit le porte-parole, citant M. McGoldrick.

M. T. et Agences