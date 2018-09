Basket-ball, Championnat d’Afrique U18 (classement) : L’Algérie s’incline face à la Guinée (70-77)

La sélection algérienne de basket-ball des moins de 18 ans (U18) garçons a terminé à la 11e et dernière place du Championnat d'Afrique de la catégorie, après sa défaite face à la Guinée sur le score de 70 à 77, en match de classement disputé vendredi à Bamako (Mali). Le Cinq algérien qui avait bouclé la phase de poules à la 5e et dernière place du groupe B avec un bilan de quatre défaites en autant de rencontres, face à la Tunisie (78-84 après 2 prolongations), à l'Angola (50-86), au Sénégal (50-70) et au Rwanda (63-81), concède une nouvelle défaite et quitte le tournoi sans aucune victoire. De son côté, la Guinée jouera face à l'Ouganda pour les (9e-10e). Les quarts de finale de la compétition, également, prévus vendredi mettent aux prises le Sénégal à la Libye, l'Angola à la RD Congo, l'Egypte au Rwanda et le Mali à la Tunisie. Les demi-finales du tournoi Se sont déroulées hier, alors que la finale se déroulera aujourd’hui dimanche.