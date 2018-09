Ligue 2 (4e journée) : L’ESM sans complexe

La 4e journée du championnat de Ligue 2-Mobilis de football a donné lieu à une surprise de taille, à savoir la victoire du promu, l'ES Mostaganem, à El-Eulma, au moment où l'US Biskra et le WA Tlemcen affichent clairement leurs ambitions à travers leur net succès, alors que le leader l'ASO Chlef, contraint au nul à Boussaâda, reste tout de même en tête du classement.

La surprise du jour est venue d'El-Eulma. Le club local est tombé sur son terrain devant l'étonnante équipe de l'ES Mostaganem qui remporte ainsi son 2e succès en déplacement (2-1) après celui de Skikda (1-0). Les Eulmis qui ont ouvert le score par l'inévitable Delhoum (21’), croyaient avoir fait l'essentiel, mais non sans compter sur le retour magistral des Mostaganémois (9 pts) qui plantaient coup sur coup deux banderilles mortelles (27’ et 34’) et qui se trouvent à présent dans le sillage immédiat du leader chélifien. Par cette défaite, les camarades de Delhoum ratent l'opportunité de rejoindre l'ASO en tête du classement. L'ASO (10 pts) est sortie donc indemne de son périlleux déplacement à Boussaâda, ramenant un précieux nul (0-0) qui aura son pesant d'or à la fin de la saison. La 3e place synonyme d'accession est désormais occupée par le WA Tlemcen (8 pts) qui continue sa lancée en battant la JSM Skikda (2-0) sur des buts inscrits en 1re période. La tactique prônée par le coach Fouad Bouali commence déjà à donner ses fruits.

L'autre grand bénéficiaire du jour est l'US Biskra qui a terrassé le nouveau promu, le NC Magra (3-1) dont un doublé de Benachour. Les gars des «Zibans» ont rapidement oublié leur relégation du palier supérieur, pour se projeter sur un rapide retour parmi l'élite. L'USB partage maintenant la 4e place avec le MCEE, l'USMA et l'ABS avec un total de 7 points.

Le choc de la journée entre l'USM Annaba et la JSM Bejaia s'est terminé en faveur des Bônois qui remportent ainsi leur 1re victoire à domicile (2-0). Après une mi-temps vierge (0-0), les hommes de Kamel Mouassa ont accéléré la cadence pour inscrire deux buts par les vieux briscards Maiza (57 s.pen) et Ziaya. À la faveur de cette victoire, les «Tuniques Rouges» reprennent des couleurs en grimpant à la 4e place avec 7 pts, contrairement aux Bougiotes qui restent dans le ventre pou du classement. En revanche, c'est le RC Relizane qui fait une bonne affaire aux dépens de l'USM Harrach (1-0) qui le place à la

8e place avec 6 points au compteur, soit à 4 longueurs seulement du leader. Sa victime du jour, l'USM Harrach, n'a pas tiré profit de la qualification de ses nouveaux joueurs en occupant à présent seule la 16e et dernière place avec un petit point dans l'escarcelle. Non loin de là, et plus précisément à Oran le derby de l'Ouest, ASMO-MC Saida s'est terminé sans but au grand dam des supporteurs locaux. Ce nul n'arrange pas les affaires des Oranais qui visent ouvertement le retour en Ligue-1 dés cette saison. Le match des mal-classés, RC Kouba-USM Blida n'a fait aucun vainqueur. aussi. Les Koubéens ont ouvert le score dés le 1er quart d'heure par Amsaad (15’), mais n'ont pu empêcher les Blidéens de rétablir l'équilibre à un quart d'heure de la fin par Aissa El-Bey (75’), un nul qui n'arrange pas aussi les deux clubs toujours dans la zone de turbulence.

RC Relizane - USM Harrach 1-0

ASM Oran - MC Saïda 0-0

RC Kouba - USM Blida 1-1

Amel Boussaâda - ASO Chlef 0-0

MC El-Eulma - ES Mostaganem 1-2

WA Tlemcen - JSM Skikda 2-0

USM Annaba - JSM Béjaïa 2-0

US Biskra - NC Magra 3-1