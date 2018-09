Dans la lucarne : Les joueurs ne choisissent pas l’entraîneur

C'est vrai que depuis que la FAF avait officialisé l'intronisation de Djamel Belmadi à la tête de la sélection nationale à la place de Madjer, le calme est revenu en équipe nationale. La tension qui avait régné des mois durant à ce niveau s'est subitement estompée pour laisser place à une «idylle» qu'on aimerait sincèrement qu'elle dure au maximum. Toujours est-il, le nouveau sélectionneur national n'a jamais été choisi par les joueurs. Ils sont loin de cette tâche. Car, cela n'est pas de leur ressort. Ce ne sont pas eux qui vont le payer. Comme tout le monde sait, un entraîneur ne vient pas pour les «beaux yeux» des uns et des autres. Il vient pour un objectif précis, c'est celui de redorer le blason de l'équipe nationale quelque peu terni ces derniers temps. Il a été bel et bien choisi par le président de la FAF, Zetchi, et son Bureau Fédéral. Aujourd'hui, certains sont en train de jouer au «paternalisme» en montrant d'une manière insidieuse patte blanche en attendant ce que la providence va réserver plus tard. Toujours est-il, Belmadi, s'il est accepté par l'environnement direct de l'équipe nationale, mais aussi les journalistes (pas tous), cela revient au fait qu'ils savent qu'il peut ramener quelque chose de positif à notre sélection nationale qui demeure le «dada des algériens». Ce que l’on peut dire, les joueurs sont les vrais acteurs sur le terrain. Par conséquent, il est plus que nécessaire que le coach national soit en bons termes avec eux. Le courant doit passer «cinq sur cinq» pour le bien de tous. Certains veulent, d'ores et déjà, le «caporaliser» pour le mettre sous leurs «ailes». Il est certain que Belmadi n'a pas besoin de conseils pour accomplir sa tâche pour laquelle il a été choisi. Cette situation est un peu analogue à la «charrette» qui choisi les «bœufs» qui la font circuler. Ce n'est pas possible. C'est illogique !

Belmadi est quelqu'un qui communique bien et ne ferme pas les portes aux uns et aux autres. Il a un objectif à atteindre, il veut le réaliser avec tous ceux qui ont les capacités techniques et physiques pour y arriver. Tout le monde sait que la compétition africaine est vraiment difficile. Pour espérer tenir le coup, il faudra être fort mentalement et prêt physiquement. C'est-à-dire être aguerri pour affronter la «grande bataille». Car, c'en est une !

C'est pour cette raison que Belmadi, en répondant à un journaliste qui avait mis en exergue la dichotomie entre joueurs du cru et «pros», avait affirmé que tous ceux qui ont le «S12» sont concernés par la convocation en équipe nationale. C'est vrai que désormais, l'EN et Belmadi vont rentrer dans la compétition officielle avec ce match tant attendu entre la Gambie et l'Algérie, le samedi 08 septembre à Banjul, capitale gambienne.

Belmadi sait que la tâche ne sera pas une partie de plaisir, surtout que l'EN n'est pas en possession de sa sérénité habituelle. Ce sera le gros de son travail pour requinquer le moral des troupes. C’est vrai que face à l'unanimisme qui règne actuellement au sein de notre sélection nationale, il y a lieu d'être optimiste pour voir les nôtres retrouver le “punch» qui a toujours été le leur.

Hamid Gharbi