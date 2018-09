Stage d’entraîneurs (Kigali) : Quatre algériens promus entraîneurs africains

Quatre techniciens algériens de karaté ont été promus entraîneurs africains, en marge du stage organisé à Kigali au profit des coaches africains, en marge des Championnats d'Afrique de karaté-do seniors et juniors (hommes et dames) qui ont débuté, vendredi et prendront fin aujourd’hui, rapporte la fédération algérienne de karaté (FAK) sur sa page Facebook. Il s'agit en “spécialité kata” d'Imene Laghouil et Youcef Djaballah et en “Kumité” de Faiza Zeggaoua et Redouane Idiri.

Les coaches algériens ont été promus aux côtés de quatorze entraîneurs en kata et trente en kumité de différentes nationalités. La capitale du Rwanda accueille les 17es Championnats d'Afrique de karaté-do (seniors) et les 9es (juniors), avec la participation de 22 pays.

La sélection algérienne, qui vise la première place au classement général chez les seniors mais absente en juniors, s'est déplacée avec un effectif de 20 athlètes qui seront dirigés par les entraîneurs nationaux Idir Redouane (kumité/hommes), Youcef Djabellah (kata/hommes), Faïza Zeggaoua (kumité/dames) et Imane Laghouil (kata/dames).